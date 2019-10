PSA Mangualde arranca produção em série do Opel Combo

Arrancou esta semana a produção em série do Opel Combo na fábrica da Peugeot-Citroën em Portugal. Serão produzidas até ao final do ano cerca de 2000 unidades do veículo comercial da marca alemã, que juntou-se na linha de montagem à Citroën Berlingo e à Peugeot Partner.

“Este novo produto vai possibilitar uma maior estabilidade e flexibilidade dos volumes de produção, para responder a um mercado automóvel volátil e cada vez mais exigente”, destaca a PSA Mangualde em nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

Em outubro, o Opel Combo vai corresponder a 5% do total de produção da fábrica; em novembro e dezembro, a quota deste novo veículo será de 12%. Além do mercado português, o Opel Combo será exportado para os mercados de Espanha, França e Itália.

A possibilidade de a PSA Mangualde produzir o Opel Combo foi admitida pelo diretor-geral da fábrica, José Maria Castro, em entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF. “Não há nada que impeça a produção do Opel Combo em Portugal. Temos de fazer alguns trabalhos e investimentos, mas nada crítico nos impede de fazer o carro”, revelou o gestor espanhol no final de janeiro.

O Combo foi precisamente o último veículo produzido pela antiga fábrica da Opel em Portugal, na Azambuja, que fechou em dezembro 2006.

A PSA Mangualde produziu um total de 49 417 veículos até ao final de agosto, mais 23,6% do que em igual período de 2018. Este ano, a fábrica prevê bater o recorde de produção, ao produzir entre 70 mil e 80 mil automóveis.