PS/Açores acusa SATA de "propaganda política" para desviar atenção de prejuízos

O deputado socialista Carlos Silva acusa a SATA de "propaganda política" ao anunciar um milhão de passageiros transportados este ano, quando se soube que a empresa teve prejuízo de 30 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023.

De acordo com o parlamentar, "foi com estupefação" que se "assistiu a mais uma manobra de propaganda política da administração do grupo SATA, com o alto patrocínio do Governo dos Açores, ao celebrar o alcance de um milhão de passageiros transportados, praticamente no mesmo dia que ficámos a saber que teve um prejuízo de 30 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2023".

Citado em nota de imprensa, Carlos Silva lamenta que a administração da SATA insista "em manobras de 'marketing' e propaganda para desviar as atenções dos significativos prejuízos registados em apenas três meses de 2023".

De acordo com o relatório das demonstrações financeiras referentes ao 1.º trimestre de 2023 das empresas do setor público empresarial regional, registaram-se 23 milhões de euros negativos na Azores Airlines (que assegura as ligações para o exterior dos Açores) e 7 milhões na SATA Air Açores (que assegura as ligações inter-ilhas na região) no primeiro trimestre deste ano.

Para o deputado socialista, é preocupante "o agravamento dos prejuízos, apesar do aumento dos passageiros transportados".

"Este indicador contrasta claramente com a tese veiculada pela administração e pelo Governo Regional do PSD/CDS-PP/PPM de recuperação e cumprimento do plano de reestruturação", afirma o deputado da oposição.

Carlos Silva diz que, "mais uma vez, a realidade e os números desmentem José Manuel Bolieiro [presidente do Governo Regional] que, em junho de 2022, afirmava que 'o problema não estava na despesa, mas sim na receita'".

O deputado diz que se agravou o prejuízo "em quase 17 vezes face ao primeiro trimestre de 2022".

O grupo SATA encontra-se sob um plano de reestruturação financeira na sequência da submissão de um pedido à Comissão Europeia.