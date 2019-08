PSD admite Marcelo como árbitro nas negociações com motoristas

O PSD admite que Marcelo Rebelo de Sousa sirva como árbitro nas negociações entre os sindicatos dos motoristas e a associação de empresas Antram. O cenário foi admitido esta sexta-feira por Rui Rio, presidente do PSD, em conferência de imprensa.

“O PSD apela à boa-fé das duas partes e à isenção do Governo, para que seja um árbitro a sério. Se o primeiro-ministro e o Governo não forem capazes de serem árbitros, poderemos ter o Presidente da República como árbitro”, referiu o líder do PSD aos jornalistas.

Na mesma conferência de imprensa, o líder dos social-democratas comparou a gestão do governo da greve dos motoristas com o comportamento do executivo durante o clima dos professores. Rui Rio acusou mesmo o governo de ter “criado demasiado alarme social”.

“Já tínhamos visto este filme antes das eleições europeias, com o drama dos professores. O Governo quis criar um clima adequado para impor medidas punitivas e mostrar que mete os grevistas na ordem e que salva os portugueses do caos por ele criado. O Governo optou por não evitar o conflito. […] Só ao quarto dia o Governo tomou iniciativa e começou a mediar. Os resultados começaram a aparecer: com diálogo e acordos. O PSD sempre defendeu isto.”

O líder do PSD, Rui Rio, manifestou-se ainda “particularmente impressionado” com as condições dos motoristas de transporte de mercadorias.

“Olhem para as condições em que estes homens e mulheres trabalham. Fiquei particularmente impressionado com a falta de dignidade destes trabalhadores”, referiu o presidente do PSD durante a conferência de imprensa.

Rui Rio afastou ainda uma eventual revisão da lei da greve, como chegou a ser sugerido esta semana pelo CDS-PP. “Não acho que seja uma oportunidade para discutir a lei da greve, muito menos a poucos meses antes das eleições.”

Ainda assim, o líder dos social-democratas lembrou que “estas greves dão inputs para discutir a lei na altura em que isso vier a acontecer”.

A conferência de imprensa de Rui Rio decorreu numa altura em que os dirigentes do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) estão numa reunião com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.

Esta reunião, contudo, não tem efeitos suspensivos sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas. Tal só irá acontecer quando forem iniciadas as negociações entre motoristas e patrões, mediadas pelo Governo.