PSD vai votar contra relatório do Novo Banco se não for alterado

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem novos balc›es do Novo Banco. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

O PSD vai votar contra o relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco caso não sejam feitas alterações ao documento.

O relatório preliminar foi apresentado esta terça-feira pelo deputado do PS Fernando Anastácio.

Para o deputado do PSD Duarte Pacheco, o relatório sofre de "imparcialidade" e de um "enviesamento completo" e o partido vai avançar com "um conjunto vasto de propostas de alteração".

"(O relatório) terá que ser substancialmente alterado para merecer o nosso voto favorável", disse Duarte Pacheco.

Também a deputada do CDS-PP Cecília Meireles criticou o documento preliminar, considerando tratar-se de uma "narrativa parcial", a qual é "coincidente com o Partido Socialista".

"Uma comissão de inquérito não pode nem deve ser um ajuste de contas entre governos e entre governadores (do Banco de Portugal)", alertou, apontando, por exemplo, para o que classificou de tentativa de "um branqueamento" do "governador Vítor Constâncio". "Todo o relatório é estruturado parcialmente", apontou.

O relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco concluiu que a supervisão do Banco de Portugal foi "ineficaz" e falhou. Também concluiu que o Novo Banco foi criado com um capital inicial "insuficiente, à partida" e que o contrato de venda do banco à norte-americana Lone Star é "desequilibrado", deixando críticas à atuação da Comissão Europeia no processo. O documento critica as situações detetadas de conflitos de interesse no Novo Banco e censura as relações promíscuas em torno dos grandes devedores do banco.