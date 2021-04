PSI20 acompanha descidas na Europa e perde 0,21%

© PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Abril, 2021 • 18:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira com uma descida de 0,21% no índice PSI20, que ficou em 5.000,29 pontos, acompanhando as quedas das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, só seis encerraram no 'vermelho', mas todas com bastante peso. A Jerónimo Martins, que liderou as descidas, caiu 1,77% para 14,19 euros, seguida da EDP, que cedeu 0,81% para 4,90 euros, e do BCP, que recuou 0,71% para 0,11 euros.

A Galp baixou 0,64% para 9,35 euros, no dia em que os seus acionistas, em assembleia-geral, deram 'luz verde' ao novo presidente da Comissão Executiva do grupo, Andy Brown, de acordo com um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nas descidas ficaram ainda a Sonae SGPS (-0,32% para 0,78 euros) e a EDP Renováveis (-0,29% para 20,72 euros).

Dez cotadas ficaram no 'verde' e duas fecharam inalteradas: a REN (2,43 euros) e a NOS (3,09 euros).

Nas subidas, a Ramada Investimentos avançou 3,40% para 6,08 euros, a Corticeira Amorim subiu 2,84% para 10,14 euros, a Altri somou 1,54% para 6,59 euros, a Navigator ganhou 1,50% para 2,84 euros e a Ibersol progrediu 1,33% para 6,10 euros.

Entre as cotadas com ganhos mais moderados, a Semapa subiu 0,50% para 12,08 euros e os CTT avançaram 0,14% para 3,63 euros.

No resto da Europa, Madrid perdeu 0,44%, Frankfurt 0,27%, Paris 0,15%, Milão 0,05% e Londres terminou estável.