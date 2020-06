PSI20 segue em ligeira alta com ações do BCP a puxarem pelos ganhos

A bolsa de Lisboa seguia a negociar em ligeira alta, mantendo a tendência da abertura e das principais congéneres europeias, com as ações do BCP a puxarem pelos ganhos nas negociações.

Na terça-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou a subir 2,44% para 4.432,27 pontos, num dia positivo nas principais bolsas europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,46% para 4.452,63 pontos, com 15 ações em alta, uma em baixa e duas inalteradas (a EDP e a Novabase).

Do lado dos ganhos, a Ibersol e a Navigator eram as cotadas que mais subiam, com ganhos de 2,40% e 2,28% para 5,9 e 2,24 euros, respetivamente.

O BCP seguia em alta de 1,63% para 0,12 euros e a Galp seguia a avançar 0,91% para 11,04 euros, enquanto a Jerónimo Martins seguia a valorizar-se 0,52% para 15,48 euros.

A Sonae Capital era a única empresa a negociar em terreno negativo, com as ações a caírem 2,17% para 0,54 euros.

Lisboa seguia alinhada com a tendência das principais bolsas europeias, que abriram hoje em alta, apesar de receosas com os novos surtos de covid-19 na China, designadamente em Pequim.

Devido ao novo surto de covid-19 no principal mercado de Pequim, as autoridades chinesas subiram o nível de alerta sanitário e suspenderam os voos entre províncias e as viagens transfronteiriças e todas as aulas presenciais na cidade.

Os investidores também estão preocupados com os novos focos de risco geopolítico (Coreia do Norte e do Sul ou o surto de violência na fronteira entre a China e a Índia).

Num dia em que serão conhecidos dados dos preços de maio e em que os investidores estarão de novo pendentes das palavras do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, os novos encerramentos na China também estão a gerar receios sobre a evolução da procura de petróleo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1283 dólares, contra 1,1268 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu com tendência negativa, mas a cotar-se a 40,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 40,96 dólares na terça-feira.