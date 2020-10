PSI20 segue positivo, impulsionado por Mota-Engil e BCP

Euronext Bolsa de LISBOA PSI20 Psi-20 (PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS) © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

A bolsa de Lisboa seguia a negociar positiva, mantendo a tendência da abertura e contrariando a tendência das principais congéneres europeias, com as ações do BCP a puxarem pelos ganhos.

Na terça-feira, o PSI20 voltou a perder terreno pela segunda sessão consecutiva, ao ceder 1,12% para 4.171,15 pontos, num dia em que o sentimento foi misto nas principais praças europeias.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em alta de 0,30% para 4.183,68 pontos, com 12 ações em alta, cinco em baixa e uma (a Sonae Capital) inalterada.

Do lado dos ganhos, a Mota Engil e o BCP eram os títulos que mais subiam, com ganhos de 3,36% e 1,04% para 1,17 euros e 0,08 euros.

A EDP seguia a avançar 0,07% para 4,46 euros.

Do lado das perdas, a Novabase e a Corticeira Amorim eram as ações que mais desciam, com perdas de 4,61% para 3,31 euros e 0,39% para 10,24 euros.

A Jerónimo Martins perdia 0,20% para 14,63 euros e a Galp recuava 0,05% para 8,09 euros, respetivamente.

Lisboa seguia em contraciclo com as principais bolsas europeias, que abriram hoje em baixa, apesar do avanço das negociações nos Estados Unidos sobre o novo pacote de estímulos económicos.

Os negociadores da Casa Branca e do Partido Democrata norte-americano anunciaram que iam continuar a tentar chegar a um acordo para alcançar um amplo pacote de assistência para fazer frente aos efeitos económicos da pandemia depois dos avanços de terça-feira.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1859 dólares, contra 1,1827 dólares na terça-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 42,70 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,16 dólares na terça-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.