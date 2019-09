Publicis Groupe ganha contas da Mondelez, LVMH e Novartis

A Publicis Groupe, empresa francesa de publicidade e relações públicas, conta agora com um novo leque de parceiros mundiais. A firma, em comunicado, indica que é o novo parceiro criativo mundial da Mondelez para duas áreas de produtos: bolachas, a sua maior divisão, e pastilhas elásticas, que incluem a marca Trident.

“A Mondelez procurava uma abordagem transformativa que passa por uma solução integrada de agência para reinventar o marketing global do seu portefólio de marcas icónicas. A capacidade do Grupo Publicis para integrar criatividade, media e tecnologia foi decisiva no concurso para este cliente de primeira linha mundial”, pode ler-se no documento.

Além disso, a companhia de publicidade e relações públicas está agora a trabalhar com LVMH (empresa que detém nomeadamente a marca de luxo Louis Vuitton) na área dos na Europa. E com a farmacêutica com sede na Suíça Novartis mas à escala mundial.

Anthony Gibson, CEO do grupo em Portugal, em comunicado, diz que: “o verão é, normalmente, um período tranquilo. Mas não este ano para o Publicis Groupe”. “Estamos muito orgulhosos por termos ganho estas parceiras com clientes de topo. Portugal participou nas propostas para estes clientes, que espelham o que estamos a fazer localmente para reforçar a estratégia, criatividade, media e tecnologia a trabalharem de forma integrada”.