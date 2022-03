Publicis Portugal tem um novo diretor-executivo

Roberto Santos é o novo COO da Publicis em Portugal © DR

A Publicis Groupe Portugal tem uma nova direção executiva. Roberto Santos, atual CEO da PMX e Performics Iberia, foi anunciado esta segunda-feira como COO (Chief Operating Officer) daquele negócio da empresa francesa de publicidade e relações públicas.

Roberto Santos, que integra o grupo Publicis há 22 anos vai, assim, alargar a sua área de intervenção, sendo que todas as agências do grupo em Portugal, Media, Digital e Comunicação, passam agora a reportar-lhe, diz a empresa em comunicado.

Roberto Santos começou no grupo Publicis, em Espanha, na Zenith Interactive e há nove anos assumiu a direção de Serviço a Clientes da Zenith, liderando a equipa de media L"Oréal. Três anos mais tarde, tornou-se responsável pela área de Trading, Programatic e Investment da Publicis.

Em fevereiro do ano passado assumiu o cargo atual, de CEO da PMX e Performics, para a região ibérica, altura em que começa a trabalhar com o mercado português. Segundo o mesmo comunicado "a nomeação de COO no mercado vai fortalecer a integração e transformação do negócio em Lisboa".

"Encaro este novo desafio com muita vontade e alegria, com o objetivo de poder continuar e evoluir o negócio da Publicis Groupe em Portugal, aportando valor e excelência no serviço aos nossos clientes, ajudando na transformação da sua comunicação e do seu negócio", diz Roberto Santos, enquanto Marta Ruiz-Cuevas, a CEO Publicis Groupe Iberia e México demonstra o seu apoio ao novo responsável do grupo em Portugal. Segundo Marta Ruiz-Cuevas, "Roberto Santos, (é) um líder que traz um imenso conhecimento e experiência para acelerar ainda mais o crescimento em Portugal e trazer vantagem competitiva ao negócio dos nossos clientes".

Anthony Gibson, o atual CEO do Publicis Groupe Portugal nos últimos 10 anos, deixa a empresa em julho para assumir novos desafios. Até lá, permanece como senior management advisor, como parte da transição. Gibson fez parte do grupo internacional nos últimos 34 anos.