PwC rejeita responsabilidades na definição do capital inicial do Novo Banco

José Bernardo, sócio da PwC, rejeitou esta sexta-feira quaisquer responsabilidades da auditora no processo de definição do capital inicial do Novo Banco, que se veio a verificar ser insuficiente.

Quando o Novo Banco foi criado, em agosto de 2014, na sequência da resolução do Banco Espírito Santo, a PwC validou, como auditora do banco, ​​​​​​​o montante de 4,9 mil milhões de euros definidos no balanço inicial da instituição.

Segundo o sócio da PwC, a responsabilidade da auditora consistiu em validar os "ativos e passivos que foram transferidos" do BES para o Novo Banco. Indicou que a auditora usou "os procedimentos de auditoria normais". "É um trabalho de análise factual, que nada diz se o capital é suficiente", afirmou.

José Bernardo assumiu que o capital inicial do Novo Banco iria limitar a atuação da gestão do banco. Segundo o sócio da PwC, tendo em conta os rácios mínimos de capital, "havia folga de mais de 1%", algo que "condicionaria o banco" no futuro.

As declarações de José Bernardo foram proferidas esta sexta-feira de manhã, na audição conjunta com António Joaquim Brochado Correia, sócio da PwC Portugal, na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Vítor Bento, o último presidente do BES e também o primeiro do Novo Banco, afirmou na sua audição nesta mesma Comissão que o capital inicial do Novo Banco era insuficiente. Na audição, no passado dia 24 de março, Vítor Bento disse aos deputados que "o capital dotado estava demasiado à pele".

Segundo o antigo presidente do Novo Banco, a sua equipa de gestão foi informalmente informada de que a dotação de capital do banco seria de 5,5 mil milhões de euros. O Novo Banco acabou por ser capitalizado em 4,9 mil milhões de euros.

Bento enumerou vários fatores que suportavam a preocupação da equipa de gestão sobre a insuficiência de capital, nomeadamente o facto de os valores do balanço provisório do banco estarem calculados com base nas contas de 30 junho daquele ano.

A audição dos responsáveis da PwC teve início por volta das 09H30 e decorreu inicialmente à porta fechada, não sendo transmitida pela Internet, devido a questões de sigilo profissional. Mas os deputados da Comissão tiveram conhecimento que o Novo Banco, enquanto cliente, autorizava os sócios da PwC a falar publicamente, pelo que a audição passou a ser aberta., sendo transmitida online a partir sensivelmente das 10H30.