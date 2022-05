PWN Lisbon e NOS juntas para promover a igualdade de género na liderança

A Professional Women's Network Lisbon (PWN Lisbon) e a empresa de telecomunicações NOS acabam de se tornar parceiras para contribuírem para a promoção da igualdade e do desenvolvimento pessoal e profissional de colaboradores, releva a PWN em comunicado.

É visível que o número de mulheres em cargos de chefia ou outros ainda é reduzido, comparativamente aos homens e, desta forma, nesta parceria, a NOS pretende promover a diversidade e inclusão numa dimensão que é importante para a empresa - a igualdade de género.

A empresa de telecomunicações tem realizado várias ações com o objetivo de assegurar um ambiente diverso, estimulante e equilibrado para os seus trabalhadores de modo a combater esta desigualdade.

"Esta parceria está também inserida na visão estratégica da PWN Lisbon definida para a diversidade e a igualdade de oportunidades corporativas e está prevista a colaboração com parceiros de negócios, empresas privadas, instituições públicas e outras organizações relevantes", revela a PMW e no comunicado enviado às redações.

A rede de parceiros da PWN Lisbon, na qual estão players nacionais e internacionais e agora a NOS, abrange várias marcas representativas de diferentes setores, que asseguram a transversalidade e a diversidade que são caracterizadores do tecido empresarial português.

Para além das iniciativas individuais, existem as conjuntas que são direcionadas à sensibilização, educação e formação profissionaa para a promoção e ascensão da mulher na sua carreira profissional. A NOS vai poder participar em alguns do programas da PWN Lisbon (Liderança, Mentoring, Youth, Women on Board e Engaging Men), bem como nas ações de role model, formação e networking.

Para a board member da PWN Lisbon, Sandra Mateus, "esta parceria vem reforçar que as temáticas da igualdade, diversidade e promoção do desenvolvimento pessoal e profissional devem ser endereçadas sob a forma de compromissos partilhados entre as várias organizações. E é com enorme gosto que damos este passo ao lado de um parceiro de referência, como a empresa de telecomunicações NOS".

A diretora de Pessoas e Organização da NOS, Isabel Borgas, sublinha que "os valores da diversidade e inclusão são encarados como um pilar da NOS, que contribui para o crescimento sustentável da organização, potenciando a realização dos colaboradores, o talento e a capacidade de inovar. Temos um plano de ação de médio longo prazo para fazer crescer e valorizar o talento feminino e fomentar a integração de mais mulheres em cargos de liderança".