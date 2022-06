Qatar Airways com lucro recorde de 1.477 milhões de euros no exercício de 2021-2022

© Odd ANDERSEN / AFP

A Qatar Airways anunciou esta quinta-feira ter obtido um lucro recorde de 1.540 milhões de dólares (cerca de 1.477 milhões de euros) no exercício financeiro de 2021-2022, um valor "200% acima de seu maior lucro anual histórico".

"Este lucro não é apenas um recorde para o Qatar Airways Group, mas também um recorde entre todas as outras companhias aéreas que publicaram seus resultados financeiros para este ano fiscal em todo o mundo", avança a companhia aérea do Golfo em comunicado.

Segundo salienta, este lucro é "200% superior ao maior lucro anual" da companhia e o mais alto em 25 anos.

A receita total do exercício foi de 14.400 milhões de dólares (cerca de 13.818 milhões de euros), um aumento de 78% em relação ao mesmo período do ano passado e de 2% face ao último exercício financeiro completo antes da crise pandémica (2019/20), tendo as receitas de passageiros aumentado 210% em relação ao ano anterior.

"Este lucro recorde é o resultado de decisões tomadas durante a pandemia para expandir as redes de passageiros e de carga da Qatar Airways, com perspetivas mais precisas sobre a recuperação do mercado global, fidelizando os clientes e garantindo produtos de excelência", diz a companhia.

No exercício passado, a Qatar Airways transportou 18,5 milhões de passageiros, um aumento de 218% em relação ao ano anterior.

Já a Qatar Airways Cargo aumentou as receitas em 25%, "com a capacidade de carga a crescer 25% ao ano".

O Qatar, que se transformou num importante 'player' no setor do transporte aéreo mundial, acolhe no próximo inverno o primeiro campeonato do mundo de futebol a ser realizado no Médio Oriente.