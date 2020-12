Qatar Airways vai disponibilizar alterações ilimitadas e reembolsos sem taxas ao longo de 2021

Avião da Qatar Airways. © Odd ANDERSEN / AFP

A Qatar Airways vai permitir que os passageiros façam alterações ilimitadas de datas e tenham reembolsos isentos de taxas para todos os bilhetes emitidos antes de 30 de abril de 2021. A companhia aérea detalha que esta flexibilidade estará disponível para as viagens que sejam concluídas até dia 31 de dezembro de 2021.

Em comunicado, a Qatar explica ainda que vai disponibilizar ao longo de todo o ano a opção de trocar bilhetes por um vale de viagem com 10% de valor adicional, desde que os clientes façam a reserva da viagem através do site da companhia. A companhia garante que, através desta opção, os clientes podem receber "o voucher no prazo de 48 horas".

"Durante 2020 proporcionámos aos clientes a possibilidade de modificar as viagens sem penalizações em resultado da perturbação das viagens globais causada pela Covid-19. Enquanto aguardamos com expetativa as possibilidades de voltar a viajar no próximo ano, a Qatar Airways continuará a estar ao lado dos nossos passageiros, oferecendo flexibilidade contínua ao longo de 2021, enquanto companhia aérea em que podem confiar", indica o CEO do grupo, Akbar Al Baker, citado em comunicado.

A companhia aérea indica que "continua a reconstruir a sua rede", tendo atualmente voos para mais de 100 destinos - até março, espera aumentar o número para 126. A empresa avança também que "continua empenhada em honrar o reembolso de passageiros", tendo pago mais de 1,65 mil milhões de dólares (cerca de 1,35 mil milhões de euros) em reembolsos desde março de 2020.