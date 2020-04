Quadro da CGD vai liderar Águas de Portugal

José Furtado, quadro da CGD – Caixa Geral de Depósitos, é o novo líder do grupo Águas de Portugal. A escola do Governo foi validada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), segundo nota publicada esta quarta-feira pelo ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Desde 2013 e até ao início deste ano, José Furtado, de 59 anos, era administrador executivo do BCI – Banco Comercial de Investimentos de Moçambique, que pertence ao grupo CGD.

José Furtado regressa ao grupo Águas de Portugal, depois de ter lá estado como administrador entre 2002 e 2005. Vai iniciar funções no final deste mês.

O grupo Águas de Portugal estava sem presidente de Conselho de Administração desde a saída de João Nuno Mendes. O mandato do antecessor terminou a 30 de novembro de 2019, 11 meses depois do previsto, porque a tutela não pôde nomear antes um novo Conselho de Administração, por se tratar de um ano de eleições legislativas.

Através das suas empresas, o Grupo Águas de Portugal “tem uma presença em todo o País, de Norte a Sul, prestando serviços aos Municípios, que são simultaneamente acionistas das empresas gestoras dos sistemas multimunicipais (sistemas em “alta”), e servindo diretamente as populações através de sistemas municipais (sistemas em “baixa”) de abastecimento de água e de saneamento”, segundo informação na página oficial.