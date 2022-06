Quais as três cores de carro preferidas dos portugueses?

Os tons neutros são os favoritos dos portugueses © Mario Tama/AFP

Branco, preto e cinzento são as três cores preferidas dos portugueses na escolha do carro. Mas não é só em Portugal que as cores neutras dominam as estradas. Segundo o marketplace de carros usados Carnext, o branco está também no topo das preferências dos espanhóis, franceses e italianos. Já o preto é mais popular na Alemanha, Noruega e Países Baixos.

"O consumidor português, embora atento às tendências, continua a ser mais conservador no que respeita a cor escolhida para o seu automóvel", explica Luís Lopes, managing director da Carnext Portugal. "Trata-se de uma compra a médio e longo prazo, algo que se reflete na tomada de decisão."

Mas há mais uma explicação para o branco estar no topo das preferências: tem a ver com a segurança. De acordo com o estudo 'Estudo da Cor do Veículo', conduzido pelo Centro de Investigação de Acidentes da Universidade de Monash (MUARC), o "branco é a escolha mais segura quando se trata de estar visível e seguro na estrada", lê-se o comunicado enviado pelo markeplace de carros usados na Europa.

A Carnext nota ainda que a cor do veículo assume um peso cada vez maior na escolha do carro. Se antes o desempenho mecânico era o único fator decisivo, isso agora mudou, uma vez que são cada vez mais os opcionais que os automóveis oferecem e já são muitas também as opções na palete de cores - ainda que, como dita a tendência, os portugueses neste último aspeto sejam mais conservadores.

A preferência dos europeus

Tal como em Portugal, em Itália o branco é a cor mais escolhida, seguindo-se o preto e o cinzento. Mas há outros cinco mercados europeus, estudados pela Carnext nos primeiros meses do ano, que têm preferência pelos mesmos tons na pintura dos carros, mas por ordem diferente de escolha.

Na vizinha Espanha, o branco lidera, seguindo-se o preto e o azul. E em França, que coloca o branco também no topo, o cinzento e o preto são, por esta ordem, as cores que se seguem.

Já a Alemanha e a Noruega optam primeiro pelo preto, seguindo-se o branco e o cinzento. Nos Países Baixos o preto está também no topo, mas a seguir vem o cinzento e só depois o branco.