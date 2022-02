Quais os salários profissão a profissão e as novas tendências de contratação

A flexibilidade, o trabalho remoto e os benefícios associados à saúde, educação e reforma são os fatores que o candidato percepciona como importantes © NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

Dinheiro Vivo 11 Fevereiro, 2022 • 17:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda que continuemos em plena pandemia de covid-19, "a economia volta a ganhar dinamismo e, em algumas indústrias, até a superar os resultados de 2019", revela a Michael Page, empresa de recrutamento, no seu estudo sobre as principais tendências de recrutamento para este ano.

Com um mercado de trabalho agora mais "competitivo, incerto, globalizado e altamente digitalizado", mais do que nunca se destaca a "importância do capital humano e da gestão do talento para diferenciação das empresas", realça a Michael Page, em comunicado.

Ainda sobre tendências para o universo profissional, observadas no estudo, reforçam-se as cláusulas contratuais de proteção de face a possíveis mudanças, ao efeito da incerteza e à movimentação no mercado de talentos. Neste sentido, também o "salário emocional" se acentua, explica a empresa de recrutamento.

Já a flexibilidade, o trabalho remoto e os benefícios associados à saúde, educação e reforma são os fatores que o candidato perceciona como decisivos no momento de aceitar uma proposta, independentemente do setor.

Tendências salariais previstas para cada setor

Do estudo da Michael Page sobre a evolução das principais tendências de recrutamento para o próximo ano para quadros executivos, em empresas de grande dimensão, resultam também os seguintes indicadores salariais:

Baking & Financial: "na banca de retalho, um diretor de agência pode ganhar até 58 mil euros, e um analista de risco até 37 mil euros".

Construção: "A remuneração pode incluir desde o valor máximo de 110 mil euros para a função de diretor-geral a 35 mil euros para um engenheiro fiscal ou de projeto."

Engineering & Manufacturing: "Como indicação, na indústria, um diretor-geral pode auferir o salário máximo de 170 mil euros, se trabalhar em Lisboa, e a mesma função, na mesma zona geográfica, na área da Construção, até 110 mil euros."

Finance: "nas funções de direção, como a de controller financeiro, o salário oscila entre 21 mil a 45 mil euros enquanto nas funções de controlo, um auditor externo pode ganhar até 63 mil euros."

Healtcare & Life Sciences: "Nas funções comerciais, um Business Unit Manager (cargo máximo) pode auferir desde 64.400 a 130 mil euros, no departamento médico, um Diretor Médico pode atingir também os 130 mil euros, enquanto nas funções técnicas e de suporte um responsável de Regulatory Affairs, pode auferir até 65 mil euros."

Hospitality & Leisure: "Para a função de diretor geral de operações, a remuneração varia entre 56 mil a 110 mil euros, em função da região do país, enquanto nas funções mais operacionais, como chefe de banquetes, se situa entre os 32 mil e 55 mil euros."

Insurance: "Registou-se um aumento dos pacotes salariais em algumas áreas, com remunerações entre 14 mil a 84 mil euros, dependendo do nível de responsabilidade."

Information technology: "um Diretor de Sistemas de Informação pode auferir entre 60 mil euros a 125 mil euros brutos, por ano.

Logística: "Na área de Supply Chain, a função de Supply Chain Analyst pode auferir até 25 mil euros e um diretor de compras até 110 mil euros, enquanto na área de Logística, o plafond de remuneração máximo de 80 mil euros cabe ao cargo de Diretor."

Recursos Humanos: "nas grandes empresas e multinacionais, um diretor de RH pode auferir entre 49 mil e 84 mil euros, enquanto nas PME e grupos nacionais a remuneração mais alta, para a mesma função, se situa nos 56 mil euros."

Retail: "Nos cargos de direção, um diretor geral pode auferir até 160 mil euros, um diretor de compras 110 mil euros e nas funções de operações de retalho não alimentar, o Retail Manager pode ganhar entre 42 e 63 mil euros."

Shared Services Centres (SSC): "A remuneração de um Manager (Head of SSC) pode atingir os 140 mil euros, de Team Leader até 36 mil euros, enquanto um especialista Purchase-to Pay pode auferir cerca de 25 mil euros."

Sales & Marketing: "No último ano, observou-se um aumento salarial entre 20% a 30% nas funções comerciais generalistas, com o diretor comercial a liderar o topo da tabela salarial, com valores que podem chegar aos 92 mil euros. Nas funções ligadas ao marketing digital, os incrementos salariais foram de 20% a 40%, com um plafond máximo de 84 mil euros para a função de Coordenador."

Secretarial & Business Support: "Em termos de remunerações, como exemplo, a função de Secretária de Presidência pode auferir até 42 mil euros por ano, seguindo-se a de Secretária de Administração com um máximo de 38 mil euros por ano."

Tax & Legal: "Como exemplos de remuneração, nas sociedades de advogados de pequena dimensão, a remuneração oscila entre 14.500 euros para um advogado estagiário e 78 mil euros para um advogado associado, nas consultoras, um diretor jurídico numa empresa média ou de grande dimensão pode auferir até 160 mil euros."