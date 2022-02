Quanto custa produzir um Tesla atualmente? (Imagem de arquivo)

Motor24 15 Fevereiro, 2022 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No meio de muitos números, afirmações, gráficos, o relatório e contas da Tesla, do quarto trimestre de 2021, dá uma informação interessante sobre o valor que custo produzir um dos seus modelos.

De acordo com a Tesla, o custo por veículo caiu para cerca de 36 mil dólares (cerca de 31.700 euros) no terceiro trimestre de 2021, bem como no quarto trimestre.

O valor avançado refere-se ao "Cost (COGS) per vehicle" que diz respeito ao "custo das mercadorias vendidas" e inclui todos os custos e despesas diretamente relacionados com a produção de um produto. Este valor exclui itens como despesas gerais e vendas e marketing.

A estimativa da marca é que esta tendência de queda prossiga: "Acreditamos que os nossos projetos atuais, incluindo grandes peças fundidas, bateria estrutural, as células 4680 [da Panasonic, n.d.r.] e muitos outros, devem ajudar-nos a continuar a minimizar o custo dos nossos produtos".

A marca de Elon Musk acrescenta, igualmente, que "embora os veículos elétricos fossem muitas vezes considerados estruturalmente não lucrativos devido a baterias caras, estávamos convencidos de que a inovação na montagem, veículos e fábricas construídos especificamente resolveria as preocupações com os custos. No terceiro trimestre de 2021, o construtor Tesla alcançou a maior margem operacional em todos os fabricantes de automóveis de volume".

Nos EUA, o Tesla Model 3 custa 44.990 dólares (em Portugal, custa 51.900 euros) e o Model Y começa nos 60.000 dólares (em Portugal, custa 65.000 euros), isto para olharmos para os modelos mais acessíveis da marca.

O documento revela ainda que, no quarto trimestre, a margem bruta automóvel, excluindo créditos, aumentou para 29,2%, que é a maior margem bruta da Tesla até agora. "Esperamos continuar a ver margens operacionais mais fortes à medida que aumentamos os nossos volumes e melhoramos a alavancagem operacional. Num horizonte a longo prazo, estamos bastante otimistas com a expansão das margens. Do lado do hardware, estamos a realizar agressivamente inovações de fabrico e eficiência operacional para reduzir custos", afirma Zach Kirkhorn, diretor financeiro do fabricante.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt