Quase 5% das empresas portuguesas deslocalizaram atividades para o estrangeiro (Imagem de arquivo) © Rita Chantre/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Dezembro, 2021 • 12:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As empresas em Portugal reduziram a deslocalização total ou parcial de atividades entre 2018 e 2020, com apenas 4,8% das empresas a recorrerem ao 'sourcing' internacional, menos dois pontos percentuais que no período anterior, anunciou esta sexta-feira o INE.

"No período 2018-2020, 4,8% das empresas (6,8% no período anterior a 2018), com 50 ou mais pessoas ao serviço, deslocalizaram pelo menos uma das suas funções de negócio (total ou parcialmente) para outras empresas localizadas no mercado internacional (4,3% realizaram simultaneamente 'sourcing' internacional e comércio internacional de bens)", referem os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a percentagem de empresas que deslocou total ou parcialmente funções para outras empresas no mercado nacional foi de 13,6% entre 2018 e 2020.

De acordo com o documento do INE, mais de 90% das empresas que recorreram ao 'sourcing' internacional realizaram comércio internacional, sendo que cerca de 60% tinham pelo menos 100 pessoas ao serviço e integravam um grupo multinacional e 92,6% recorreram a parceiros de negócio localizados na União Europeia.

Entre o tipo de serviço deslocalizado mais frequente está o 'core business' (atividade principal) das empresas (76,4%), assim como as funções de suporte ao negócio (72,9%), como gestão e administração e tecnologias de informação e comunicação.

O inquérito, que se insere num projeto-piloto promovido pelo Eurostat no âmbito das estatísticas da globalização, aponta ainda que os postos de trabalho perdidos e criados representavam "cerca de 2%, em ambos os casos, do total de pessoas ao serviço das empresas em 2020".

O INE acrescenta que a maioria das empresas referiram que a pandemia da covid-19 "não teve impacto no 'sourcing' internacional, mas salvaguarda que existem "alterações nas variáveis de observação recolhidas" face à edição anterior.

O documento esclarece que foi necessário haver "alterações nas variáveis de observação recolhidas, nomeadamente, questões específicas para avaliar as cadeias de valor globais das empresas e para avaliar o impacto da pandemia da covid-19 no 'sourcing' internacional e nas cadeias de valor globais".

De igual forma, a saída do Reino Unido da União Europeia, em 31 de janeiro de 2020, "conduziu também à alterações ao nível das áreas geográficas utilizadas no questionário. Perante estas alterações, o INE reforça que "não é possível, para a maior parte das variáveis, garantir comparabilidade com os resultados de edições anteriores", mas justificou a divulgação deste estudo com "a riqueza dos resultados e a relevância desta informação".