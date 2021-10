Quatro empresas candidatas ao fornecimento de autocarros à Metro Mondego

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Outubro, 2021 • 20:57 Partilhar este artigo Facebook

Quatro empresas apresentaram propostas de fornecimento e manutenção dos autocarros elétricos que circularão na cidade de Coimbra e no antigo ramal ferroviário da Lousã, anunciou hoje a Metro Mondego (MM).

Além da entrega de 40 autocarros do tipo "metrobus" para o transporte urbano de passageiros, no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), o concurso público abrangia o fornecimento dos equipamentos de carregamento e dos serviços de manutenção.

A MM, com sede em Coimbra e cujo conselho de administração é presidido por João Marrana, informa em comunicado ter procedido à abertura das propostas na segunda-feira.

"Este concurso, lançado em maio, tem um preço máximo de 39,5 milhões de euros para o fornecimento de 40 autocarros elétricos e do sistema de carregamento de baterias e um preço máximo de 19,1 milhões de euros [mais IVA, nos dois casos] para a manutenção dos veículos e do sistema de carregamento durante o seu prazo de vida útil", que é de 15 anos, refere a empresa de capitais públicos.

A adjudicação do fornecimento dos autocarros, equipamentos de carregamento e serviços de manutenção "está prevista para o próximo mês de dezembro e a entrega dos primeiros veículos deverá ocorrer no segundo semestre de 2023", de acordo com a nota.