Quatro formas de destacar o perfil no LinkedIn

LinkedIn © Unsplash

A rede social profissional do LinkedIn é uma das plataformas mais utilizadas para o mercado de trabalho, seja para iniciar o percurso profissional, partilhar publicações relacionadas com a área de cada utilizador, fazer conexões, conhecer outras empresas, entre outros objetivos. Os utilizadores da aplicação pretendem crescer e potenciar a página dentro da área de trabalho em que se inserem, segundo explica o jornal económico espanhol El Economista.

O periódico revela algumas ferramentas a ter em consideração no que toca à utilização diária desta rede social, de forma a tirar o máximo proveito possível do perfil.

1- Fazer várias conexões na plataforma (em áreas de interesse)

Para o perfil ser conhecido e encontrar pessoas da própria área de trabalho ou de outras de interesse dentro da plataforma, há que realizar conexões. Normalmente, as conexões são feitas entre pessoas do mesmo domínio profissional, e isso pode ajudar o utilizador a conseguir trabalho ou apenas expandir a rede de contactos.

O económico aponta um erro comum que são as conexões com várias pessoas sem filtrar de acordo com os interesses e áreas de preferência. Para isso, basta fazer uma pesquisa avançada, pesquisar um termo específico e aparece nos resultados.

2- Criar uma secção de destaques

Uma forma de destacar os artigos, fotografias, apresentações ou ideias que posta é através da criação de uma secção de destaques. Basta aceder ao perfil, clicar em "Adicionar Secção" e "Adicionar Itens em Destaque". Nesta espécie de pasta, vai ser possível colocar os documentos mais representativos do trabalho.

3- Criar uma newsletter

Outra das formas de estar em contacto com mais utilizadores e de não passar despercebido nos algoritmos da plataforma é criar uma newsletter. Assim, os seguidores receberão atualizações sempre que se partilhar conteúdo. Para criá-la, basta clicar em "Criar Post" e selecionar "Escrever Artigo".

4- Cursos gratuitos

A última forma de se destacar no perfil não é uma ferramenta - a realização de cursos gratuitos dentro da rede. Principalmente digitais, os cursos ajudam a ter uma noção maior de uma área em específico e ajudam a impulsionar o perfil.