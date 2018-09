Quatro portugueses entre os 50 projetos distinguidos pelo Horizonte 2020

Há quatro portugueses entre os 50 bolseiros do Conselho Europeu de Investigação (ERC), distinguidos pelo programa de investigação e inovação da União Europeia, Horizonte 2020. Segundo o comunicado da Comissão Europeia, cada projeto vai receber 150 mil euros para impulsionar a criação de negócio, postos de trabalho e ainda comercializar as ideias inovadoras.

Os investigadores Isabel Maria Mercês Ferreira (projeto CAPSEL), Rui Manuel Marques Fernandes da Costa (WEAR), Cláudio Franco (VeCare) e Hélder Almeida Santos ((Inanovac4cancer), foram selecionados entre os 130 projetos desta segunda fase do programa de financiamento.

Uma análise recente mostra que este financiamento tem contribuído para criar novas empresas, atrair capital e tornar trabalhos de investigação comercializáveis, atesta a Comissão Europeia.

Para o Comissário Europeu Carlos Moedas, responsável pelo programa Horizonte 2020, este é um motivo de orgulho. Por isso sublinha o “papel decisivo” deste financiamento para a criação de postos de trabalho, comercialização das ideias inovadoras que “mudam o quotidiano dos cidadãos europeus”.

O orçamento disponível para todas as fases do concurso de 2018 é de 20 milhões de euros e em 2019 vai contar com um montante adicional de 5 milhões de euros. A última fase de subvenções para este ano termina esta terça-feira, 11 de setembro.

Os projetos selecionados

CAPSEL – Integração de películas finas capacitadoras, termoelétricas e fotovoltaicas para conversão e armazenamento eficiente de energia

WEAR – Bases neurais de arrancamento em subcircuitos de gânglios basais

VeCare – Princípios de mapeamento vascular orientados por polaridade axial

Inanovac4cancer – Nanovetores de silicone poroso multiestados e multifuncionais para teragnósticos direcionados