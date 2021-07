Que curso tirar? Plataforma portuguesa ajuda estudantes e trabalhadores

Cursos de curta duração pretendem orientar jovens para a carreira. © DR

Na escola ou no trabalho há momentos de escolha que podem ser determinantes para a nossa vida. Por exemplo, do 9.º para o 10.º ano e do 12.º para a licenciatura, é preciso escolher o curso que pode determinar o nosso futuro. A Shape Your Future nasceu no início deste mês para ajudar a tomar as melhores decisões.

Os cursos de dois meses integram workshops e sessões individuais, além de informação informação relevante sobre o futuro do trabalho e os desafios laborais num mundo global. Para já, todos os programas decorrem em formato virtual.

Há três programas para estudantes: Ready (8.º e 9.º ano), Jump (11.º e 12.º ano) e Dive (licenciatura).

Os cursos de dois meses também podem ajudar licenciados e profissionais que estejam a preparar candidaturas a formação mais avançadas, como candidaturas a programas como MBA fora de Portugal.

Anabela Possidónio é a líder do projeto. A ex-diretor executiva da formação The Lisbon MBA justifica a criação da formação: "verifiquei que tem havido pouca evolução nesta área entre nós e que os jovens se sentem pouco envolvidos e motivados no processo, acabando por tomar uma decisão por influência de terceiros, sem terem consciência de quem são e do que é importante para eles".