Queixas com comunicações em alta: sobem 18% em novembro

Ler notícias, ver televisão, jogar jogos ou falar com a família através de Skype são algumas possibilidades. Foto: Cristiano Silva / Global Imagens

Problemas com equipamentos, velocidade da internet, cancelamento de serviços ou falta de tentativa de entrega de encomendas são alguns dos assuntos que mais viram subir o descontentamento dos consumidores em novembro, mês em que as queixas na Anacom subiram 18% face a outubro para um total de 11,1 mil reclamações. Ainda assim, um valor abaixo dos valores mais elevados atingidos no início do verão - o pico foi em julho, onde foram registadas 13,4 mil reclamações sobre serviços de comunicações, mais 36% do que há um ano.- mas ainda em número superior ao que se verificava antes da pandemia.

O livro de reclamações eletrónico é o meio mais utilizado pelos consumidores, representando 66% (7,3 mil queixas) do total registado em novembro, foi o meio que mais aumentou face a novembro do ano passado (+62%). "O atendimento da Anacom por via telefónica, correio eletrónico e correio físico também aumentou face a novembro de 2019 (+18%), tendo representado 12% das reclamações apresentadas pelos utilizadores de serviços de comunicações", refere o regulador.

Já o livro de reclamações físico registou pelo menos 2,5 mil reclamações em novembro de 2020, a "sua utilização estará novamente a descer em consequência das novas medidas de resposta à pandemia Covid-19", refere a Anacom.

Comunicações eletrónicas sobe 76% reclamações

Face ao ano passado, as reclamações sobre serviços de comunicações eletrónicas subiram 76% em novembro no livro de reclamações eletrónico, para 5,1 mil queixas dos consumidores.

Um aumento do volume de queixas transversal as todos os operadores, mas foi a Meo o mais reclamado com 1,7 mil reclamações, (+39%). "A NOS foi o prestador que registou o maior aumento de reclamações, mais 118%, passando das 0,7 para 1,5 mil reclamações (30% do total) e também o único que viu aumentar as reclamações face ao mês anterior (+0,1 mil reclamações)", refere a Anacom.

Em outubro, a Anacom registou cerca de 11,7 mil reclamações sobre serviços de comunicações (+22%), destas 5,3 mil reclamações são sobre serviços de comunicações eletrónicas, uma subida de 65% face ao ano passado. A Meo foi o prestador mais reclamado (2 mil reclamações, +43%) e a NOS aquele que registou o maior aumento das reclamações (+78%)

Entre os assuntos mais reclamados, destaque para o aumento dos problemas com equipamentos (+137%), a velocidade de acesso à Internet (+115%) e o cancelamento de serviços (+104%), face a novembro do ano passado. Mas, a gestão dos contratos (22%), o cancelamento de serviços (20%) e as avarias (16%) continuaram a ser os assuntos mais reclamados no sector das telecomunicações.

Sector postal com subida de 38% nas queixas

Os serviços postais registaram 2,2 mil reclamações no livro de reclamações eletrónico neste período, mais 38% do que há um ano. Os CTT foram o operador mais reclamado (1,7 mil reclamações), mais 41% do que em novembro de 2019. "O atraso na entrega continuou a ser o assunto mais reclamado (19%), a falta de tentativa de entrega foi o assunto que mais aumentou face a igual período do ano passado (+105%)", refere o regulador.

Em outubro os serviços postais registaram 1,8 mil reclamações no livro de reclamações eletrónico, uma subida de 28%. Os CTT foram o operador mais reclamado (1,5 mil reclamações), mais 41% do que em outubro de 2019. O atraso na entrega foi o assunto mais reclamado (20%), a falta de tentativa de entrega foi o assunto que mais aumentou face a igual período do ano passado (+85%).