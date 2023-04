Queixas contra operadoras de telecomunicações aumentam 47%

© Pixabay

O Portal da Queixa recebeu 3206 reclamações dirigidas às operadoras de telecomunicações no primeiro trimestre do ano, um aumento de 47% face ao período homólogo em que se tinham registado 2217 queixas. O principal motivo das reclamações dos consumidores prende-se com o aumento de preços (46%) praticado este ano pelas três grandes operadoras do mercado.

Os dados do primeiro trimestre permitiram ainda evidenciar que, das reclamações motivadas pelo aumento de preços, 49% dos consumidores ponderam a rescisão de contrato e troca de operadora e 37% alegam incumprimento de contrato por estarem ainda fidelizados.

De acordo com a análise do Portal da Queixa, as reclamações dos consumidores dirigidas às operadoras de telecomunicações, motivadas pela subida de preços, registaram um crescimento na ordem dos 108% no primeiro trimestre (1478), face ao mesmo período de 2022 (710).

Existem ainda 18% das reclamações que se referem a cobrança indevida das operadoras, os problemas com o cancelamento do serviço absorvem 10% das queixas e o mau funcionamento do serviço também 10%.

Com um volume de 1219 reclamações, o mês de janeiro de 2023 foi o que registou mais reclamações no trimestre, altura em que MEO e NOS se preparavam para o aumento dos tarifários a aplicar em fevereiro, mês que registou 1020 reclamações. Já a Vodafone fez a atualização de preços em março, mês em que houve um total de 967 queixas.

De notar que em 2022 o setor das telecomunicações já tinha sido alvo de mais de 9000 reclamações.