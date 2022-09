Queixas sobre os CTT? Empresa investe até 45 milhões euros por ano até 2025 para melhorar serviço

João Bento, presidente executivo dos CTT - Correios de Portugal (Carlos Pimentel/Global Imagens) © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os CTT - Correios de Portugal pretendem investir entre 40 a 45 milhões de euros por ano até 2025. O objetivo consta na estratégia delineada pelo operador postal para o triénio 2022-2025, anunciada em junho, e foi esta terça-feira reiterado na Assembleia da República pelo presidente executivo da empresa, João Bento.

O CEO dos CTT está esta tarde na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a requerimento do PSD, a responder às questões dos deputados sobre a atual situação do serviço postal universal. Há queixas reiteradas quanto ao serviço cujo novo contrato de concessão entrou em vigor no início do ano.

De acordo com uma apresentação em suporte digital, partilhada com os jornalistas, e que serve de sustentação às declarações do gestor, a empresa reconhece um contexto difícil de um setor "em profunda transformação", admite haver reclamações e promete investir na melhoria dos serviços.

Excerto do documento dos CTT apresentado durante a audição parlamentar © Fonte: CTT

"Os CTT investiram 146 milhões de euros desde 2018 e pretendem aumentar o investimento nos próximos anos para uma média anual superior, de 40 a 45 milhões, totalizando 160 a 180 milhões no período até 2025", lê-se no documento partilhado também com os deputados.

O investimento servirá para "reforçar a qualidade de serviço", bem como para o "aumento de capacidade operacional" e para o "desenvolvimento de rede de cacifos". Os "desenvolvimentos de IT para melhorar a experiência de cliente e eficiência" também estão em causa.

CTT justifica reclamações com processos de desalfandegamento

Apesar do objetivo, João Bento foi questionado sobre as queixas que incidem cada vez mais sobre o serviço. De acordo com a Deco Proteste, das mais de 270 mil queixas registadas em 2021, os CTT eram a terceira empresa mais visada (2 277 reclamações). Mais recentemente, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), fez saber que os CTT eram a empresa mais citada em 91% das mais de nove mil reclamações do setor postal, no setor postal.

Ora questionado pelos partidos com assento parlamentar, o presidente executivo dos CTT garantiu que a maioria das reclamações da empresa está ligada ao processo de desalfandegamento, que segue um guião "mais exigente" em comparação com o que é feito noutros países.

"De forma muito clara, temos mais reclamações do que gostaríamos de ter. Mas estamos a melhorar bastante", afirmou o gestor, notando que o correio tradicional não é a fonte da maior parte das queixas. "As reclamações incidem, sobretudo, sobre as encomendas [...] o grosso das reclamações vem do processo de desalfandegamento, que tem por base um guião da Autoridade Tributária, que é mais exigente do que na maioria dos países", acrescentou o CEO dos CTT.

João Bento relembrou que tal está relacionado com a alteração das regras relativas ao pagamento de IVA sobre as compras extracomunitárias (isto é, com origem fora da Europa). Desde 1 de julho que há novas regras sobre o IVA na União Europeia (UE) para o comércio eletrónico, determinando o fim da isenção do IVA para compras eletrónicas fora da UE de valor inferior a 22 euros. A situação tem criado constrangimentos aos clientes do operador, como deu conta o Diário de Notícias a 31 de agosto.

Excerto do documento dos CTT apresentado durante a audição parlamentar © Fonte: CTT

Mas a questão é mais complexa, segundo João Bento. "Se hoje efetuarmos ou recebermos uma encomenda de fonte extracomunitária, com informação insuficiente, é necessário ir a um portal resolver essa questão. [...] Se houve informação eletrónica de que a encomenda vem num determinado voo e depois, no aeroporto de origem, esse voo for mudado, a Autoridade Tributária não permite que a mesma seja libertada". Acresce que a resolução só é possível após a indicação do voo correto e alterada a informação, bem como a exigência de que a pessoa que enviou a encomenda confirme essa informação.

Apesar do peso da burocracia apontado pelos CTT na libertação e entrega de encomendas, o Fisco já veio culpar o operador postal pelos atrasos na entrega de mercadorias que vêm de fora da UE.

De acordo o referido documento que apoiou as afirmações de João Bento, "desconsiderando as reclamações relativas ao desalfandegamento", as queixas sobre o serviço dos CTT "diminuíram em 2021 e 2022". No documento, o operador postal indica que, por cada 100 mil objetos/correio, as reclamações caíram 5% em 2021, em termos homólogos. Essa também é a variação observada entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022. Quanto ao serviço postal universal, os CTT indicam um decréscimo de 6% das reclamações em 2021, em termos homólogos.

CTT com dificuldade em contratar

Na mesma audição, o CEO dos CTT fez questão de referir que a atividade dos correios, no início dos anos 2000, garantir a distribuição de seis milhões de cartas por dia, o que correspondia a um rácio de cartas por encomendas de um para 30. Atualmente, são distribuídas apenas dois milhões de cartas por dia.

Perante o cenário, a opção da gestão de João Bento foi a de acompanhar a tendência de decréscimo do uso dos correios pelas famílias e iniciar uma transformação da atividade. Isso também explica parte do investimento para a melhoria dos serviços. Segundo o gestor, hoje em dia, 69% das famílias portuguesas não usa serviço tradicional de correio dos CTT.

Excerto do documento dos CTT apresentado durante a audição parlamentar © Fonte: CTT

Das palavras de João Bento depreende-se que as perspetivas futuras para reforçar a qualidade do serviço e a capacidade operacional passam pelo recrutamento de profissionais. Ora, revelou o gestor, que os CTT enfrentam nesse campo dificuldades que antes não se verificavam.

"Temos dificuldades maiores do que algum dia já foram [sentidas]", disse explicando que isso se deve ao contexto pandémico "e a dificuldades de contratação". "Nós temos tido, em média, durante o verão, mais de 100 vagas por preencher", acrescentou.

Uma solução encontrada foi a de contactar consulados dos países de língua oficial portuguesa, bem como juntas de freguesia e câmaras.

Excerto do documento dos CTT apresentado durante a audição parlamentar © Fonte: CTT

"Recebo um relatório diário [sobre os recrutamentos] e, pela primeira vez, ontem [segunda-feira], o número de vagas por ocupar ficou abaixo das 80", revelou.

No final de 2021, os CTT, incluindo todas as áreas do grupo, incluindo o banco, tinha recrutado 1 725 pessoas, segundo o referido documento partilhado. Observando apenas o período em que os CTT estão na esfera privada, só em 2015 se encontra um nível de contratações mais baixo (1 549 profissionais).

Atualmente, o grupo emprega um total de 12 616 trabalhadores, dos quais 10 118 estão no negócio dos correios.

"Hoje temos mais estações e povoações onde há postos CTT"

Não obstante, questionado pelos deputados, o CEO dos CTT disse que as dificuldades de recrutamento não colocaram em causa a reabertura de Lojas CTT em sedes de concelho, referindo que há hoje 570 lojas CTT em Portugal, a que se somam 1.800 agentes e 5.000 agentes "payshop", vincando não existir uma outra rede "com este tipo de proximidade".

A empresa não esconde que em 15 anos, entre 2001 e 2014, foram encerrados 1 528 pontos CTT. No entanto, João Bento defendeu que, desde que o operador postal foi privatizado o número de pontos da empresa cresceu 57%. Ainda assim, os números são claros: se em 2001 havia 3 845 pontos CTT (lojas e postos de correios), no final de 2021 havia 2 374 (570 lojas e 1 804 postos). Desde maio de 2019, quandp João Bento assumiu a presidência executiva dos CTT, foram reabertas 32 lojas.

João Bento assegurou, ainda, que os CTT estão presentes em todos os 308 concelhos do país, com pelo menos uma loja CTT.

"Hoje temos mais estações e povoações onde há postos CTT", garantiu o executivo.

O CEO dos CTT revelou, ainda, que o operador postal sentiu uma queda de cerca de 70% dos proveitos do negócio do correio (excluindo o segmento empresarial), entre 2019 e 2021, com a respetiva margem de lucro a situar-se nos 17%.