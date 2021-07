Quer mudar de carreira? Há 33 vagas tecnológicas no Porto

Inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem são algumas das ferramentas ensinadas no programa das Bolsas Santander Tecnologia | MIT Liderar a transformação digital. © Pixabay

Qualquer licenciado que queira mudar de carreira encontra no programa SWitCH um programa de requalificação à sua medida. A iniciativa promovida pela associação empresarial Porto Tech Hub caminho para a quinta edição com um total de 33 vagas.

O programa contempla um curso para aprender a lidar com toda a linguagem tecnológica, com a duração de um ano letivo. As aulas deverão começar dia 6 de outubro, resta saber se em formato virtual ou presencial.

Ao longo da formação, as empresas que fazem parte da Porto Tech Hub apoiam os alunos, através de workshops, assim como outras modalidades de participação na sua formação.

Quem passar o curso com nota positiva tem direito a um estágio pago, de nove meses, em empresas parceiras da associação.

As inscrições para a edição de 2021 do SWitCH podem ser feitas até 19 de agosto através desta página.

"Apesar das dificuldades que a pandemia nos trouxe, continuamos com o objetivo de manter este curso de requalificação profissional que assume um papel preponderante para os estudantes, para as organizações envolvidas e para a cidade do Porto", nota a responsável do programa SWitCH na Porto Tech Hub, Joana Linhas, citada em comunicado.