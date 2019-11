Quercus e Corticeira Amorim plantam 2000 sobreiros em Alcácer do Sal

A Corticeira Amorim e a Quercus regressam ao Alentejo para a plantação de dois mil sobreiros. A iniciativa será realizada na Herdade Castelo de Arez, em Alcácer do Sal, no próximo sábado, dia 23 de novembro, a partir das 10 horas, e tem já garantida a presença de 100 voluntários da empresa liderada por António Rios Amorim.

Esta é já uma tradição das duas entidades. Desde 2011 que os voluntários da Corticeira colaboram nesta iniciativa associada ao Green Cork, da Quercus, que contribuiu já para a plantação de mais de 20 000 árvores autóctones, com especial preponderância de sobreiros. A Corticeira Amorim é parceira do projeto desde a sua génese, através do programa de reciclagem de rolhas Green Cork, que reverte para o financiamento da preservação da floresta autóctone nacional.

Desde 2008 que este projeto, que envolve também a Missão Continente, já permitiu recolher cerca de 84 milhões de rolhas. Só este ano, foram distribuídas 500.000 “rolhinhas” – recipientes de papel para recolha doméstica – pelos clientes das lojas Continente, para incentivar à reciclagem da cortiça e contribuir para a reflorestação em Portugal.

Recorde-se que o sobreiro é, desde 2011, a árvore nacional de Portugal. É uma espécie florestal autóctone que se distribui pela zona ocidental da região Mediterrânica, destacando-se como um ecossistema florestal singular, extremamente rico em termos de biodiversidade. As florestas de sobro desempenham importantes funções na conservação do solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água e na produção de oxigénio. Dado o seu crescimento lento – com um ciclo de vida que por vezes ultrapassa os 200 anos – os sobreiros têm um papel relevante na retenção de dióxido de carbono, característica que se estende também aos produtos de cortiça e que se prolonga com a sua reciclagem.