"Queremos 200 MW de hidrogénio até 2025 e esperamos que parte seja em Portugal"

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o parque eólico da Lhyfe, que irá abastecer a nova piloto de produção de hidrogénio verde em Saint-Nazaire, próximo de Nantes, França. © STEPHANE MAHE/AFP

A Lhyfe, empresa francesa que se apresenta como "um dos pioneiros no mundo" na produção de hidrogénio verde renovável, inaugurou, esta quinta-feira, em Saint-Nazaire, próximo de Nantes, onde está sediada, a primeira unidade piloto de produção de hidrogénio offshore. Resultado de um investimento de seis milhões de euros, apoiado pela ADEME - a agência francesa do ambiente e da gestão energética - e pelas autoridades regionais do Pays de la Loire, a nova plataforma tem capacidade para produzir 400 quilos de hidrogénio verde, o equivalente a 1 megawatt de potência, sendo que o objetivo da empresa é que, até 2030 a 2035, o offshore "possa já representar uma capacidade instalada adicional de 3 gigawatts (GW).

Tendo na EDP Renováveis um dos seus parceiros estratégicos - em maio, a empresa liderada por Miguel Stilwell d"Andrade anunciou um investimento de 25 milhões na oferta pública inicial da Lhyfe, ajudando ao aumento de capital de mais de 110 milhões de euros e a sua admissão ao mercado de cotações -, a empresa francesa assume a sua vontade de apostar no mercado português.

"Já temos uma subsidiária em Espanha e o nosso plano é implantar, primeiro, projetos onshore antes de avançarmos para o offshore. Temos o objetivo de chegar aos 55 megawatts (MW) até 2024 e aos 200 MW até 2025, e espero que uma parte importante desta meta seja implantada em Portugal. Temos uma parceria com a EDP Renováveis e estamos a avançar para implantar este tipo de ativos, mas não posso dizer mais, para já", referiu, em declarações ao Dinheiro Vivo, à margem da inauguração da nova plataforma, Thomas Créach, diretor técnico da Lhyfe e responsável pelas parcerias estratégicas.

O gestor assume que a empresa pretende replicar o projeto-piloto Sealhyfe noutros países, designadamente na Alemanha, país que deverá lançar um concurso, até ao final do ano ou início do próximo, para um parque eólico offshore para produção de hidrogénio verde. "Vamos concorrer, claro", garante.

A plataforma Sealhyfe - cuja inauguração contou, inclusivamente, com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, que não esteve no evento em si, mas reuniu-se com o CEO da Lhyfe a pouca distância do local da cerimónia - vai ficar durante seis meses à experiência no cais do porto de Saint-Nazaire, sendo depois transferida para o local de testes offshore (SEM-REV), operado pela escola de engenharia francesa Centrale Nantes, a 20 quilómetros da costa.

"No final deste teste, a Lhyfe terá um volume substancial de dados, o que deve permitir projetar sistemas de produção offshore maduros e implantar tecnologias robustas e comprovadas em larga escala, de acordo com o objetivo da União Europeia de produzir 10 milhões de toneladas num ano de hidrogénio renovável até 2030", refere a empresa. A GEPS Techno, Chantiers de L"Atlantique e Plug foram outros parceiros técnicos envolvidos.

Com subsidiárias em Espanha, Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos e Suécia, além da presença em 10 outros mercados europeus, a Lhyfe assume a vontade de replicar a experiência em Portugal, apostando quer na produção de hidrogénio verde em terra quer no mar. "Para nós, esta solução offshore pode ser transposta para qualquer parte do mundo. Na Europa, o potencial para o eólico offshore é imenso, havendo já muitos países a desenvolver projetos dessa natureza. Se a isso juntarmos a meta recentemente anunciada pela Comissão Europeia que pretende ter 10 milhões de toneladas de hidrogénio em produção até 2030, é fácil de perceber que o potencial é enorme. Sim, o que acabamos de anunciar é apenas uma pequena parcela, mas, se olharmos ao que as diversas companhias no mercado estão a fazer, julgamos que os 3 gigawatts são um alvo muito ambicioso", diz Taia Kronborg, chief business officer da Lhyfe.

"Nós vamos monitorizar tudo à distância para obtermos todos os dados necessários para que possamos construir a nossa solução técnica para unidades de produção muito maiores", refere a responsável, sublinhando que a Lhyfe irá olhar para outras oportunidades no offshore noutros países, designadamente na Ásia e na América do Norte.

Quanto a Portugal, Taia Kronborg assume a vontade de investir no país e garante que "é o próximo na calha" para a abertura de um escritório. "Não sei onde ficará [sorrisos] nem sei quando será, mas será a próxima abertura", sustenta.

Questionada se a parceria com a EDPR permitirá a instalação de projetos conjuntos nos Estados Unidos e no Brasil, mercados onde a empresa portuguesa tem uma forte presença, a gestora refere apenas que ainda não foram tomadas decisões definitivas sobre os próximos alvos. "Estamos a olhar para o potencial destes mercados. Os EUA acabaram de aprovar um projeto de lei enorme, têm imensos incentivos para o hidrogénio, pelo que, como qualquer outra companhia que atue neste segmento de negócio, vamos estar a olhar pata o potencial com grande atenção", frisa.

Recorde-se que a Lhyfe inaugurou, há um ano, a sua primeira unidade industrial de produção de hidrogénio verde, em terra, em Bouin, a pouco mais de 50 quilómetros de Nantes. Com uma capacidade total de 759 kilowatts, ou seja, cerca de 300 quilos de hidrogénio verde por dia, esta unidade abastece os segmentos industriais e de mobilidade, através de postos de abastecimento locais para automóveis e não só. Até 2024, esta fábrica deverá atingir uma produção diária de uma tonelada de hidrogénio verde, de modo a dar resposta às necessidades locais. Refira-se que um quilo de hidrogénio verde permite a um veículo automóvel percorrer 100 quilómetros de distância, sendo que os carros têm uma capacidade de abastecimento de sete a oito quilos.

Em construção estão já outras unidades, com entrada prevista em funcionamento durante o próximo ano, caso de fábricas com capacidade total de 5 MW, ou seja, cerca de duas toneladas diárias de hidrogénio, nas regiões francesas da Bretanha e da Occitânia. Na Alemanha, está a construir uma unidade de 10 MW (4 toneladas/dia de hidrogénio verde), bem como uma estação de distribuição para o público em geral, além de um gasoduto para fornecer o futuro parque tecnológico H2-Aspen com hidrogénio verde. As perspetivas são para arranque em 2024.

Parte do projeto HyFIVE (Hydrogen for Innovative Vehicles), esta unidade recebeu um financiamento de 33 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Até 2030, a empresa francesa pretende estar a produzir mais de 3300 toneladas de hidrogénio verde ao dia, ou seja, ter uma capacidade instalada de 9,8 GW. Os seus projetos mais avançados representam já uma capacidade instalada de 629 MW.

A jornalista viajou par Saint-Nazaire a convite da Lhyfe