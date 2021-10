Quinta da Boeira lança pack para provas em casa

© Direitos reservados

Dinheiro Vivo 17 Outubro, 2021 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Quinta da Boeira acaba de lançar uma espécie de kit para que o apreciador de vinhos do Porto possa recriar uma sala de provas em sua casa.

Trata-se do "Boeira tasting pack", composto por um conjunto de sete miniaturas de 100 ml de vinho do Porto: Branco Diamond, Reserva Tawny, Ruby, 10, 20, 30 e 40 anos - perfazendo 110 anos.

Cada exemplar contém ainda um livro que servirá para apoio às provas. Tanto pode ser útil para principiantes, por dar a conhecer algumas das diferentes qualidades de vinho de Porto, como para os especialistas, enquanto opção para provas presenciais ou online.

O livro incluído no pack também conta a história da empresa e, além da informação sobre os vinhos do Porto, dá sugestões para recriar uma sala de provas em casa ou um concurso. Não faltam as folhas de prova e as devidas instruções.

De acordo com a empresa, os primeiros dois mil exemplares já estão a chegar às principais garrafeiras, bem como à loja física e online da Quinta da Boeira. O preço de venda ao público oscila entre 100 120 euros.