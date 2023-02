Quinta da Côrte quer duplicar vendas no espaço de cinco anos

A vista deslumbrante sobre as encostas durienses é um dos pontos fortes do enoturismo da Quinta da Côrte © JF Jaussaud

A Quinta da Côrte, propriedade duriense cujas origens remontam ao séculos XII e à Ordem dos Templários, e que foi adquirida em 2013 pelo empresário francês Phillipe Austruy, fechou 2022 com uma faturação na ordem de um milhão de euros, e espera, no espaço de cinco anos, duplicar este valor.

A empresa dedica-se à venda de vinhos do Douro e do Porto, mas também ao enoturismo, que teve em 2022 "o melhor ano de sempre", com os meses de junho a setembro a registarem taxas de ocupação na ordem dos 90%. A dificuldade na obtenção de mão-de-obra, especializada ou não, e o agravamento dos custos dos materiais secos são preocupações para 2023.

Phillipe Austruy é um empresário com carreira feita no setor da saúde, designadamente na área dos lares para a terceira idade e das creches. Apaixonado por vinhos, comprou, em 2001, a sua primeira propriedade, a Commanderie de Peyrassol, na região vitivinícola da Provença, e, depois, o Château Malescasse, na de Bordéus. Em 2012 visitou o Douro e apaixonou-se pela Quinta da Côrte, em Valença do Douro. A aquisição, junto de todos os herdeiros, levou mais de um ano, mas, em finais de 2013, iniciou o processo de recuperação, de muros, vinhas e adega.

O edifício principal foi recuperado para a construção de um pequeno hotel boutique, com oito quartos, que está a funcionar desde 2018. Para ajudar neste projeto do enoturismo, trouxe consigo a visão de Pierre Yovanovitch, arquiteto e designer de interiores de renome internacional, que optou por uma decoração minimalista, complementada com objetos de artesãos locais e obras de arte diversas.

E contratou Marta Casanova, enóloga com larga experiência na região duriense, como diretora-geral da Quinta. Aos 21 hectares de vinha da propriedade original foram sendo adicionadas pequenas parcelas contíguas entretanto adquiridas, fazendo subir para 26 hectares a área total, 13 dos quais de vinhas velhas.

Marta Casanova admite que a compra de uma outra propriedade na região é uma possibilidade "em cima da mesa", mas assegura que a prioridade, para já, é rentabilizar o projeto atual, que implicou também a construção de uma adega nova, para os vinhos DOC Douro e a recuperação da antiga, com os tradicionais lagares de pedra, para os vinhos do Porto. O investimento acumulado, estima a responsável, deverá rondar já os oito milhões de euros.

Para já, a empresa está a produzir cerca de 60 mil garrafas de vinho ao ano, vendendo as uvas que não vinifica. O objetivo é que, dentro de cinco anos, consiga chegar à sua produção máxima, na ordem das 90 mil garrafas, mantendo a proporção de metade em vinhos DOC Douro e a outra metade para vinho do Porto. Os mercados externos absorvem 90% da produção, com especial destaque para os EUA, Canadá, França e países do Norte da Europa. A grande aposta é entrar no Brasil. "É um mercado bastante difícil, mas com muito potencial. Não só gostam, como sabem muito sobre vinho", diz.

Para 2023, a grande preocupação é com os efeitos do disparar dos preços das matérias secas, como as garrafas e as caixas, e a dificuldade em repercuti-los no preço final dos vinhos. "Não é possível transferir tudo para o consumidor final, mas espero que seja um bom ano e que consigamos, pelo menos, fazer face aos custos que temos", diz. Em termos de enoturismo, muito procurado por americanos, franceses, belgas, ingleses, holandeses e até israelitas, tudo indica que possa ser um excelente ano.