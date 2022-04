Quinta da Lixa investe mais de um milhão nos vinhos e no turismo

Óscar Meireles, administrador da Quinta da Lixa © Octavio Passos/Global Imagens

A Quinta da Lixa, o quarto maior produtor da região dos Vinhos Verdes, está a investir mais de um milhão de euros, com especial destaque para a plantação de novas vinhas, que vão permitir desenvolver um novo nicho - o faça você mesmo - no mercado dos vinhos, e para o reforço da oferta turística no segmento de natureza. Além disso, há uma forte aposta na eficiência energética, com a instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo e que permitirão ao grupo assegurar mais de 30% das suas necessidades energéticas anuais.

No imediato, o que preocupa mesmo é a falta de materiais secos - papel, cartão e garrafas -, que põem em causa a capacidade de dar resposta às encomendas. "Estamos com três meses de atraso. Em fevereiro fizemos as encomendas de vidro, papel para rótulos, etc, para abril e não os vamos receber. O que nos vai salvando é a boa compreensão dos nossos clientes", diz o administrador da empresa, Óscar Meireles. Isto já para não falar da questão do preço das matérias-primas, que tem sido "galopante", o que, associado à instabilidade crescente provocada pela guerra na Ucrânia e ao disparar da inflação, leva este responsável a temer pelos efeitos da quebra do poder de compra dos consumidores.

A Quinta da Lixa - Sociedade Agrícola fechou 2021 com vendas de 10,7 milhões de euros, 1% acima do ano anterior. Este ano previa uma consolidação do negócio e apontava para crescimentos da faturação de 5% em 2023 e de 10% nos dois anos seguintes, de modo a chegar a 2025 com um volume de negócios da ordem dos 13,6 milhões de euros. Projeções feitas antes da atual conjuntura, e que Óscar Meireles teme que não sejam concretizáveis, à luz da diminuição de rendimento disponíveis das famílias.

À procura de novos mercados para substituir a Rússia

O mercado russo, um dos mais importantes já que assegurava 11 a 12% das exportações totais da Quinta da Lixa, está agora em stand-by. "Já estamos na Rússia há 17 ou 18 anos e era um dos bons mercados, só comprava vinhos premium. Tínhamos perspetivas muito boas para 2022, com encomendas já firmadas, mas não estamos a enviar nada. A Cosec cortou os seguros de crédito para a Rússia e, apesar de ser um importador credível, com uma relação de confiança de muitos anos, entendemos que, neste momento, é preciso haver alguma contenção", defende este responsável.

A solução passa por encontrar novos mercados e novos clientes. "Temos que nos reinventar, mas não é a primeira vez. Já passamos por outras dificuldades e outras crises e tudo se resolve. E, às vezes, há males que vêm por bem, levando a que estejamos mais atentos a outros mercados. E os resultados vão aparecendo", argumenta.

A energia é outra das preocupações, o que levou a empresa a investir cerca de 200 mil euros na instalação de uma unidade de produção para autoconsumo. Um investimento concluído no final do ano, e que permitirá à Quinta da Lixa cobrir 38% das suas necessidades anuais, com a consequente redução da fatura energética, que ronda os 70 a 80 mil euros por ano. "Claro que o vinho não é um dos setores mais críticos em termos energéticos; tirando o pico das vindimas, não é uma indústria em que a energia pese muito. Mas é uma indústria com muito poucas gorduras, por isso há que aproveitar todas as poupanças que pudermos fazer", explica o empresário.

Novos painéis fotovoltaicos também para o enoturismo

Segue-se, agora, novo investimento em painéis fotovoltaicos, mas no Monverde - Wine Experience Hotel, estimado em 140 mil euros para reduzir o consumo anual na ordem dos 31%. Inaugurado em 2015, este é um projeto com uma grande preocupação no domínio da sustentabilidade - ou não estivesse o hotel rodeado de vinhas - e, por isso, desde início que foram instalados painéis fotovoltaicos. Mas o próprio hotel cresceu, com a criação de nove suítes, com piscina individual, fazendo aumentar as necessidades energéticas, pelo que houve necessidade de adquirir terrenos contíguos para instalar os novos painéis, de modo a que "não causassem qualquer tipo de "ruído" em termos paisagísticos".

Este é um investimento que vai permitir "melhorar em muito o conforto dos próprios clientes", garante Óscar Meireles, já que, com esta nova unidade de produção para autoconsumo o hotel vai passar a aquecer a água das piscinas das suítes.

Ainda no domínio turístico há outros investimentos em marcha, designadamente com a aquisição do bosque contíguo à propriedade, sita em Telões, Amarante, para aumentar a oferta de trail, duplicando os quilómetros existentes de trilho pedonal. Além disso, está em estudo a criação de um parque didático para crianças, com espaço de minigolfe, e a eventual construção de algumas casas nas árvores, numa espécie de "glamping" de luxo. Por decidir está, ainda, quantas serão. Implantado numa propriedade com 30 hectares, o Monverde vai agora ganhar mais 12 hectares, sendo três destinados à instalação dos painéis fotovoltaicos e os restantes nove ao novo parque/bosque.

Com eventos já agendados para o próximo verão estão os três moinhos comunitários recuperados na propriedade, que funcionarão como espaços didáticos, dando a conhecer como era feita a moagem dos cereais, e a Casa do Rio, um novo espaço para atividades ao ar livre, com restauração, que servirá para eventos familiares a pedidos dos hóspedes do Monverde ou clientes do enoturismo da Quinta da Lixa.

Em marcha está já o aumento da área de lazer da atual piscina do hotel, que receberá um novo bar, permitindo, assim, "melhorar a qualidade do serviço de almoços na piscina ou a realização de eventos à noite". E há ainda a intenção de construir mais uma piscina, no meio da vinha. No total serão 300 mil euros a ser aplicados neste domínio.

Como todo o setor turístico, o Monverde sofreu os efeitos da pandemia, com as vendas em 2020 a caírem 25% para 1,4 milhões de euros. Uma perda que foi largamente recuperada em 2021, ano em que a faturação da Quinta da Lixa - Sociedade de Turismo ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos dois milhões de euros, um aumento de 45% face a 2020. O objetivo, agora, é crescer 15% ao ano, de modo a que, em 2024, o volume de negócios se situe na ordem dos 3,2 milhões de euros.

Adega boutique e vinhos à medida

Ainda no domínio dos vinhos há novidades em preparação, designadamente o investimento de meio milhão de euros na construção de uma adega boutique, com sala de provas e equipamentos de vinificação, na quinta do Seixoso, em frente ao Monverde.

O objetivo é dar a oportunidade a todos os que sonham em ter uma produção própria de vinho de experimentarem fazê-lo através do aluguer de uma parcela, cuja plantação e acompanhamento será integralmente assegurada pela Quinta da Lixa. A vinificação ficará a cargo da equipa de enologia da empresa, sendo que, depois de engarrafados, poderão depois ficar armazenados na nova adega, sendo enviados ao cliente sempre que este o solicite.

"Já temos empresários da zona Centro e de Lisboa que se entusiasmaram muito com o projeto e clientes brasileiros com grande interesse em fazer aqui os seus vinhos", garante Óscar Meireles. Mas só em 2023 é que esse projeto arrancará, já que é preciso, ainda, plantar mais 10 hectares de vinha, a acrescer aos 12 hectares recentemente plantados, num investimento total de 390 mil euros. A aposta será nas castas autóctones da região dos Vinhos Verdes.