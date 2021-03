Quinta do Paral. Vendas cresceram quase 30% em 2020

A Quinta do Paral é mais um exemplo de um projeto a dar os primeiros passos e apanhado pelo caos causado pela covid-19. A propriedade, na Vidigueira, foi comprada, em 2017, por Dieter Morszeck, o neto do fundador das malas de luxo Romowa, e que aqui está a investir oito milhões de euros num projeto de vinhos de quinta e de enoturismo de luxo.

E apesar do contexto de confinamento que ditou encerramentos de hotéis, bares e restaurantes um pouco por todo o mundo, o único segmento de mercado em que os vinhos Quinta do Paral marcam presença, a empresa fechou o ano com vendas de 490 mil euros, mais 29% do que no ano anterior. Para este ano, o acionista gostaria de crescer 50%, mas Maria Pica, responsável pelos mercados de exportação, prefere uma visão "mais conservadora". "Se crescermos o mesmo já seria bom, este vai ser um ano igualmente difícil", defende.

A abertura de novos mercados foi o que impulsionou as vendas, com a Quinta do Paral já presente em nove países. As exportações valeram 55%, com a Alemanha, só por si, a assegurar 120 mil euros de vendas. Ou não fosse o ADN da empresa alemão. Já em 2021, a empresa entrou em dois novos mercados, os EUA e a Holanda, mas a meta é abrir mais três novos destinos até ao final do ano.

"As nossas perspetivas são muito otimistas, mas é muito difícil afirmar uma marca nova sem podermos viajar", admite Maria Pica. A alternativa foi reforçar a oferta através dos canais de venda online, mas, também, investindo fortemente na promoção da marca em Portugal, que em mupis, na imprensa ou no digital. Além disso, "tem havido um grande trabalho de proximidade com os parceiros, promovendo ações de divulgação da marca e de prova dos vinhos, à distância".

A estratégia é ter "tudo preparado" para que, logo que os restaurantes possam abrir portas, o vinho esteja disponível e as vendas aconteçam. E o investimento não parou. A ampliação da adega está quase terminada, um projeto de 1,3 milhões para aumento da capacidade de fermentação e estágio, e a construção do hotel está em marcha, para abertura na primavera de 2022.