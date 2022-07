Quinze investidores portugueses compram Clube VII. Têm plano para investir oito milhões de euros

Clube VII localiza-se no Parque Eduardo VII, em Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Pacific Investments Management Limited vendeu a um grupo de quinze investidores portugueses o Clube VII, um espaço dedicado à prática de desporto, que se localiza no Parque Eduardo VII, em Lisboa, foi esta segunda-feira anunciado.

O grupo de investidores, que tem um plano de investimento naquele espaço na ordem dos oito milhões de euros, é liderado por António Gellweiler (da sociedade de investimento Laje Capital), António Ribeiro da Cunha (CEO da Nutrinveste/Sovena Group) e Diogo Lino.

"Os novos acionistas do Clube VII pretendem implementar um projeto de reabilitação e desenvolvimento do clube que implicará um investimento de cerca de oito milhões de euros, até 2025, ao nível da renovação das instalações, que permitirá captar mais sócios para o clube", lê-se na nota enviada à redação.

O grupo de investidores ambiciona tornar o Clube VII no "melhor clube de wellness [bem-estar] da capital", combinando "serviços desportivos com equipamento premium num local de referência com espaços de entretenimento, saúde e lazer adequados aos sócios que procuram o clube".

O plano para relançar o Clube VII passará por "investir em melhoramentos interiores e conceder acesso independente a não sócios ao padel, ao CrossFit e a uma zona de yoga". Além disso, prevê-se uma "intervenção arquitetónica" no exterior, a cargo da Saraiva e Associados, bem como a reabilitação "mais profunda dos espaços interiores".

Ocupando um espaço de dez mil metros quadrados, o Clube VII tem hoje seis campos de ténis, sete campos de padel, além de ginásio e uma piscina de 25 metros. Encontra-se lá também um restaurante, cafetaria, um spa e um recreio para crianças.

A aquisição do Clube VII já foi comunicada à Câmara Municipal de Lisboa.