Ramal de Alfarelos só reabre dia 6 de janeiro

O Ramal de Alfarelos, que faz a ligação entre Coimbra e Figueira da Foz, só vai reabrir para a circulação de comboios no dia 6 de janeiro. Em substituição, a CP vai operar um serviço de autocarros, a partir de dia 26, entre as estações de Alfarelos e de Verride. Este ramal ferroviário está sem circulação desde sábado por causa do mau tempo, que danificou esta infraestrutura no rio Mondego.

“Informamos que em resultado das condições climatéricas que afetaram o Ramal de Alfarelos, de 26 de dezembro de 2019 a 5 de janeiro de 2020, será efetuado transbordo rodoviário aos Comboios Urbanos de Coimbra no percurso Alfarelos/Verride/Alfarelos”, escreveu a transportadora na sua página oficial esta esta segunda-feira.

Os horários dos autocarros que vão efetuar este percurso poderão ser consultados através desta página.

O fecho temporário do Ramal de Alfarelos também afeta a ligação dos comboios regionais e interregionais entre Coimbra-B e Caldas da Rainha. Para este serviço, não vai haver serviço de substituição por autocarros.

Os efeitos das depressões Elsa e Fabien foram sentidos na rede ferroviária nacional do centro e norte do país. No fim de semana, a CP suspendeu a circulação do Alfa Pendular e dos Intercidades entre Lisboa e Porto por causa da inundação da linha do Norte junto a Alfarelos. Também houve problemas nas linhas da Beira Alta, do Vouga e do Douro.