conserveira Ramirez foi distinguida com o estatuto de inovadora Cotec, uma avaliação que tem em conta a inovação das empresas e a rentabilidade dos seus investimentos.

Segundo uma nota publicada no 'site' do Mar 2020, este estatuto "torna mais eficiente a avaliação do risco de crédito e assegura vantagens na relação das empresas com o setor financeiro".

A Ramirez tem cerca de 200 trabalhadores e um volume de negócios superior a 25 milhões de euros.