Ramirez investe um milhão de euros em painéis fotovoltaicos

© Igor Martins/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Julho, 2023 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ramirez, que esta sexta-feira assinala 170 anos de atividade numa cerimónia, na unidade de Lavra, em Matosinhos, está a investir um milhão de euros na instalação de painéis fotovoltaicos, com o objetivo de se tornar energeticamente autossuficiente.

Segundo adiantou à agência Lusa o presidente do Conselho de Administração (CEO) da conserveira, Manuel Teixeira Marques Ramirez, já concluídas estão as duas primeiras fases de instalação dos painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica, cobrindo "todo o teto da fábrica" de Lavra.

A terceira fase de instalação está prevista para o início de 2024, em área livre no solo, ocupando parte dos 20.000 metros quadrados disponíveis.

"No final das três fases, a Ramirez produzirá localmente 70% da energia que a fábrica precisa com recurso a painéis fotovoltaicos, ou seja, 900 megawatts", salientou o CEO.

Apostada em juntar ao estatuto de "mais antiga indústria de conservas de peixe do mundo em laboração" o de "indústria de conservas de peixe mais ecológica", a Ramirez tem atualmente 100% da produção assegurada por energia verde, comprada à rede com o respetivo certificado, produzindo ainda energia (calor) com recurso a caldeira de biomassa e dispondo de um sistema de armazenamento e utilização da água da chuva para os circuitos de lavagem de latas e solo.

À Lusa, Manuel Teixeira Marques Ramirez recordou que as conservas de peixe são, tradicionalmente, um produto essencial em períodos de crise -- "as duas guerras mundiais revelaram-no de forma clara", salientou -- e referiu que a isenção de IVA no atum em conserva não teve, "por enquanto, um impacto com expressão nas vendas do mercado nacional".

"Para as famílias representará, seguramente, uma oportunidade de poupança, que poderia ser ainda maior se esta medida não se circunscrevesse apenas às conservas de atum, que é um peixe importado", afirmou, considerando que "estender a medida às sardinhas e às cavalas, que são pescados na costa portuguesa, seria uma boa medida para, indiretamente, apoiar também a pesca nacional".

Com uma faturação de 32 milhões de euros em 2022, 55% dos quais no mercado externo e um crescimento de 26% face a 2019, a Ramirez & Cª (Filhos) organiza hoje, na sua unidade de Lavra, designada Ramirez 1853, uma festa evocativa dos 170 anos de atividade da empresa, que se comemoram este ano.

Intitulado "Experiência Ramirez -- Túnel do Tempo", o evento irá reunir 300 convidados -- entre os quais a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e a embaixadora da Finlândia, Satu Suikkari-Kleven -- e promete ser "um evento imersivo único, em modo 'flashback', quer sobre a história da empresa e da indústria portuguesa das conservas de peixe, quer sobre o receituário de cada época".

Segundo avançou à Lusa fonte oficial da empresa, durante o evento será possível "degustar sugestões gastronómicas de outras eras e de diferentes regiões do país onde a empresa teve instalações", desde Vila Real de Santo António, Albufeira e Olhão a Setúbal, Peniche e Matosinhos.

A cerimónia incluirá ainda uma homenagem ao anterior líder da empresa, Manuel Guerreiro Ramirez, que morreu em março de 2022.

Ramirez, Cocagne, The Queen of the Coast, Tomé, Al Fares ou La Rose são algumas das marcas centenárias que a Ramirez & Cª (Filhos) produz em Lavra, num total de mais de 200 referências, do atum às sardinhas, com passagem pela cavala, bacalhau, lulas, carapau, potas, mexilhões, filetes de anchova ou patés.