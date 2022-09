Randi Zuckerberg defende "mais regulação" no espaço digital

Randi Zuckerberg nas Conferências do Estoril, no Nova SBE em Carcavelos © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Francisco de Almeida Fernandes e Mariana Coelho Dias 02 Setembro, 2022 • 11:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A paz e a importância do reequilíbrio das democracias é o tema que encerra, esta sexta-feira, a sétima edição das Conferências do Estoril, organizadas pela Nova SBE com o município de Cascais. A abrir o programa, marcou presença José Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, para debater os desafios da democracia nos países em desenvolvimento. Seguiu-se a CEO da Zuckerberg Media, Randi Zuckerberg, numa conversa sobre a importância da regulação no espaço digital e o futuro do metaverso. "Os consumidores têm de se sentir seguros", defendeu.

A irmã do fundador do Facebook abordou ainda o papel da Inteligência Artificial (IA) na sociedade do futuro, apontando que "decisores políticos, especialistas e cientistas vão ter de trabalhar em conjunto para governar a IA".

Sobre a progressiva digitalização das interações sociais em espaços como o metaverso, Randi Zuckerberg considerou "entusiasmante" e "tridimensional", mas assegurou que "ninguém sabe ao certo" o que é nem como rentabilizá-lo. "Quando fiz a minha primeira viagem de campo ao metaverso, senti-me um pouco relutante e com alguma dificuldade em perceber como se pode gerar dinheiro", assumiu.

Porém, disse, "em cinco minutos, passei de cética a alguém que gasta dinheiro no seu avatar". Apesar da incerteza do destino, o caminho é claro: uma combinação do mundo físico com o digital, o "figital".

O tema da regulação do espaço digital é, cada vez mais, motivo de discórdia. "Acho, definitivamente, que tem de haver mais regulação do que existe hoje", afirmou, pedindo mais transparência sobre quem controla a tecnologia e os algoritmos.

Anne Applebaum, vencedora do prémio Pulitzer, demonstrou ser "a favor de uma regulação que não seja censura", mas sobretudo de um pensamento crítico e construtivo sobre novas formas de utilizar a internet. "Gostaria de ver mais políticos a encontrar formas mais construtivas de utilizar a internet", disse durante uma conversa moderada por Paulo Portas.

Sob o mote Rebalancing our World: A Call To The Purpose Generation (Reequilibrar o nosso Mundo: Um Apelo à Geração do Propósito, em tradução livre), a sétima edição das Conferências do Estoril termina esta sexta-feira, com organização da Nova SBE, da Câmara Municipal de Cascais e o apoio do Dinheiro Vivo, enquanto media partner. Pelo campus de Carcavelos passaram líderes políticos, empresariais e pensadores para debater os desafios do planeta, das pessoas e da paz.