Randstad cria solução para que os negócios não parem. A subscrição é gratuita

Com o registo diário do número de casos e vítimas da pandemia da covid-19 a aumentar exponencialmente, aumenta também o número de baixas dos trabalhadores de várias empresas. Por isso, a Randstad, empresa líder de recursos humanos, criou a solução +continuar+ que permite identificar, antecipadamente, os perfis chave para a continuidade do negócio. A subscrição é gratuita e, sempre que necessário, a empresa ativa-a para acelerar o processo de substituição.

A +continuar+ é, como explicado em comunicado, uma solução pensada para responder à incerteza do atual contexto e, as empresas apenas pagam no caso de contratarem temporariamente trabalhadores.

O objetivo é garantir que as empresas não deixam de funcionar por falta de colaboradores. Através da identificação das pessoas indispensáveis e adequadas para o cargo, este recurso pode ser ativado a qualquer momento. Desta forma, a Randstad garante um conjunto de candidatos previamente avaliados e disponíveis para trabalhar sempre que necessário para todas as funções e áreas de negócio.

Para subscrever basta que a empresa solicite uma reunião em que é feito o levantamento dos perfis. De seguida, receberá um código de ativação que poderá ser utilizado a qualquer momento através dos canais de comunicação disponíveis.

"Com a solução +continuar+ queremos antecipar a resposta a estas necessidades de forma a que as empresas não parem. Assim, através da identificação prévia dos perfis é possível acelerar a resposta para que as empresas mantenham a sua atividade e possam continuar a dar o seu contributo diário para o país. Esta é a missão da Randstad, e hoje mais do que nunca é urgente colaborar com as organizações e com as pessoas de forma rápida, eficaz e ajustada a cada cenário", afirma, em comunicado, José Miguel Leonardo, diretor geral da Randstad Portugal.