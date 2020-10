Randstad revela que pretende contratar 1000 profissionais de várias áreas ainda em 2020

© Foto: Unsplash

A Randstad, empresa que desenvolve a sua atividade no setor do recrutamento de recursos humanos, pretende contratar mil pessoas de várias áreas até ao final deste ano. Em comunicado, a companhia explica que pretende profissionais para áreas como: apoio ao cliente, suporte através de linha telefónica, redes sociais, web-chat, loja e email e suporte ao e-commerce, entre outras.

"O crescimento do negócio doméstico e nearshore leva assim a um reforço de recursos humanos, numa fase em que os números relacionados com o desemprego e o sentimento de insegurança relativo à estabilidade profissional têm vindo a ser afetados pelo contexto atual. Este reforço de recursos humanos surge num momento essencial para o funcionamento de diversas organizações, ao mesmo tempo que permite aumentar o número de população ativa através da procura de emprego ou mudança de carreira", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

As vagas disponíveis (que podem ser encontradas aqui), são para vários pontos do País. E além de serem em português, há vagas que "exigem o domínio de línguas como o inglês ou francês, com as funções a desempenhar a contemplarem o trabalho presencial, híbrido ou teletrabalho".

Pedro Empis, Executive Business Director, Outsourcing, da Randstad Portugal, sublinha em comunicado que: "é não só um objetivo ambicioso da nossa parte em preencher 1.000 vagas em cerca de dois meses, como também mais um sinal da parte da Randstad em conjunto com as empresas parceiras do compromisso em combater o flagelo do desemprego, ajudar quem procura retomar a sua vida profissional e reforçar de forma ajustada as equipas das diversas organizações que pretendem um crescimento dos seus recursos humanos".