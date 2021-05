Randstad tem mais de 200 vagas no setor da Indústria, em todo o país (imágem de arquivo) © LUSA

A empresa de recrutamento Randstad está à procura de mais de 200 profissionais para diferentes funções no setor da indústria. As vagas, para todo o território continental, são para ocupar funções de operadores fabris, de produção, manutenção, entre outras.

"Mais do que um tradicional processo de recrutamento, estas 200 vagas são um indicador da retoma da economia nacional e da indústria portuguesa. Após um período difícil onde muitas empresas viram a sua produção reduzida ou mesmo parada, a missão da Randstad é estar ao lado destas organizações, de forma a identificar os melhores talentos, ajudando-as neste momento decisivo de recuperação", considera José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal, em comunicado.

O recrutamento é feito através do preenchimento de um formulário online e o candidato será depois contactado, no prazo de 24 horas, para marcação de uma entrevista, caso passe na triagem inicial.

De acordo com a Randstad, a par do setor industrial, o turismo foi igualmenteum dos mais afetados economicamente pela pandemia de covid-19 e que começa agora também um processo de recuperação. A Randstad e a Nestlé Professional lançaram a plataforma digital "TalentoXHoreca", uma iniciativa que pretende potenciar oportunidades de emprego e de formação profissional gratuita, em Portugal e em Espanha. Esta parceria tem como objetivo apoiar a empregabilidade no canal horeca.