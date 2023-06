Ranking: TAP eleita a terceira melhor companhia aérea da Europa

© PAULO SPRANGER

Dinheiro Vivo 05 Junho, 2023 • 14:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP foi eleita a terceira melhor companhia da Europa pela AirlineRatings, anunciou esta segunda-feira, 5, a transportadora aérea em comunicado. A plataforma divulgou a lista com as lista das "TOP 25 Airlines" no mundo para 2023, e, à escala global, a companhia portuguesa de bandeira posicionou-se em 13º lugar.

Os critérios de análise, que englobaram 360 transportadoras aéreas, baseam-se numa escala de uma a sete estrelas considerando fatores como a segurança ou a liderança em inovação para o conforto dos passageiros.

O sistema de classificação tem em conta uma série de fatores diferentes relacionados com as auditorias dos organismos que regem a aviação, as principais associações, bem como os dados de segurança das próprias companhias aéreas. Cada companhia aérea tem uma classificação de segurança discriminada para que possa ver exatamente a sua classificação.

O site Airlineratings.com divulga informação relativa às companhias aéreas que operam a nível mundial e é formado por uma equipa de editores de aviação.