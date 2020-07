RAP domina audiências até junho. Supera até o futebol

Isto é Gozar com Quem Trabalha foi o programa mais visto nos primeiros seis meses do ano, com o formato apresentado por Ricardo Araújo Pereira a manter uma média de 1,6 milhões de telespectadores agarrados ao ecrã, garantindo à SIC um share de 28,8%. No período o formato domina as preferências, tendo superado Quem Quer Namorar com o Agricultor? – A Decisão e a final da Taça da Liga entre o SC Braga e o FC Porto. Até junho o consumo de televisão aumentou 22%.

O reality show gerou uma audiência média de 1,54 milhões e 32.7% de share para a SIC e a final da Taça da Liga entre o SC Braga e o FC Porto foi acompanhado por uma média de 1,52 milhões e 33% de share.

Fruto do confinamento provocado pela pandemia o consumo de televisão disparou 22% no primeiro semestre. “A grande maioria dos canais registou um incremento de audiências, especialmente os informativos, em virtude de uma ávida procura de notícias sobre a pandemia. Destaque para a SIC Notícias que, face ao período homólogo aumentou a sua audiência média em +63%, para a CMTV (+40%), TVI24 (+25%) e a RTP3 TDT (+19%)”, destaca a agência de meios Universal McCann, que integra o grupo IPG Mediabrands.

Entre os generalistas de “destacar a liderança da SIC em todas as semanas do ano, tendo aumentado a sua audiência média face a janeiro-junho 2019 em 31%”, refere a agência de meios. Em segundo lugar está a TVI, embora tenha sido o único canal em sinal aberto a perder audiências face ao mesmo período do ano passado (-1%). Já a RTP1 verificou um aumento de audiência média de mais 19%.

“Neste período, e alavancado pelo confinamento, de destacar também a performance de Outros (visionamento residual de canais não auditados, consumo diferido de dias anteriores e outras utilizações do televisor como streaming e consolas), que se posicionou à frente da RTP1 tanto em audiência média (+27 mil telespectadores que a estação de televisão pública) como em share (+1.2 p.p.)”, destaca a UM/IPG Mediabrands.

Nos canais de séries, a Fox liderou nos primeiros seis meses do ano com uma audiência média de 45 mil telespectadores (+57% versus janeiro-junho 2019), mais 20 mil que a Fox Life, 2.º canal mais visto. O AXN completou o top de canais de séries mais visto, com uma audiência média de 22 mil telespectadores.

Hawai Força Especial (Fox), Anatomia de Grey e Chicago Med (Fox Life) foram as séries mais vistas no semestre. “No acumulado do ano, o universo dos canais Fox registou 10 séries no top 10 das séries mais vistas”.

Desconfinamento faz cair consumo de televisão

“Com a entrada do verão e com o avançar das medidas de desconfinamento, o consumo televisivo em Portugal aproxima-se gradualmente dos valores registados antes da chegada da pandemia. Ainda assim, o consumo televisivo em junho regista uma performance superior em 11% face a fevereiro”, refere a agência de meios. Com o verão e o desconfinamento consumo global de TV recua 8% em junho.

Em junho, a SIC manteve a liderança com um share 20,5%, embora tenha registado uma quebra de -9% na sua audiência média. O canal foi sendo acompanhado por média de 476 mil telespectadores.

Já a TVI registou um share de 14.6, mais 2.4 p.p. que a RTP1, que registou um share de 11.2%.

“Fox, Fox Life e AXN foram os canais de séries mais vistos do mês, embora também tenham sofrido uma quebra de audiências causada pelo desconfinamento gradual assistido em Portugal no último mês”