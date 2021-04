Reabertura restauração. Delta oferece 1 milhão de euros em produtos na compra de café

Uma mulher consulta o seu telemóvel numa rua da Baixa de Lisboa durante o recolher obrigatório do estado de emergência no âmbito das medidas de contenção da covid-19, em Lisboa, 14 de novembro de 2020. Com 191 concelhos em risco em Portugal, o Conselho de Ministros decretou o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais e restauração a partir das 13h00 até às 08h00 do dia seguinte, tanto no sábado como no domingo, para além do confinamento obrigatório para toda a população dos concelhos em risco a partir das 13h. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

A Delta Cafés está a oferecer cabazes com produtos do grupo Nabeiro aos cafés, pastelarias e restaurantes aderentes da plataforma Delta Go, no valor global de 1 milhão de euros, na compra de 10 kg de café em grão ou 3 kits Delta Q Pro. Iniciativa Juntos Somos mais Fortes decorre até 30 de abril.

"Sempre estivemos próximos dos nossos clientes e consumidores e, numa altura de reabertura de cafés e restaurantes, em que muitos se veem confrontados com graves dificuldades económicas, reafirmamos o nosso apoio concreto aos parceiros incontornáveis de negócio, ajudando a ultrapassar este desafio e transmitindo uma mensagem de esperança para o futuro, porque juntos somos mais fortes", diz Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, citado em nota de imprensa.

Esta é uma das iniciativas que o grupo Nabeiro tem vindo a levar a cabo desde o início da pandemia para apoiar o canal Horeca, fechado durante vários meses o ano passado, como foi o caso da venda de vouchers para a restauração, permitindo gerar liquidez imediata aos estabelecimentos aderentes, promovendo o consumo no estabelecimento, com a plataforma #VoltaremosPortugal e "Juntos Voltamos Já"; com o Programa Delta Consigo, promovendo, em colaboração com a AHRESP, programas de apoio e esclarecimento a profissionais da restauração para usufruir de medidas de apoio do Estado; ou na promoção de um conjunto de seis Webinars Coffee Break by Delta Go, sessões online que promovem a discussão sobre os novos desafios da restauração, entre muitas outras iniciativas, elenco a companhia.

Juntos Somos mais Fortes surge no momento da reabertura da economia depois do segundo confinamento, determinado em meados de janeiro.

"Através da plataforma Delta Go - programa de fidelização e de apoio aos clientes do canal Horeca -, e na compra de 10 kg de café em grão ou 3 kits Delta Q Pro, a Delta Cafés tem para oferecer um de 4 cabazes disponíveis, compostos por diversos produtos do Grupo Nabeiro - Delta Cafés. Estes produtos serão utilizados pelos ponto de venda como uma fonte de receita acional para os estabelecimentos", explica fonte oficial da Delta Cafés. O valor de venda global dos cabazes equivale a 1 milhão de euros.

"Os produtos diferem de cabaz para cabaz, de acordo com as características e necessidades de cada cliente, como por exemplo: Água Alardo e Água Monchique, chás Tetley, Sumos Hero e Leite Puro, etc", informa. Os produtos oferecidos são disponibilizados para consumo em cada ponto de venda, gerando 100% de receita para os estabelecimentos