Reabilitação da Linha do Vouga custará mais de 100 milhões e durar até 2030

Estação de São João da Madeira, em agosto de 2019. © Maria João Gala / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Janeiro, 2021 • 13:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Linha do Vouga, no distrito de Aveiro, vai receber na próxima década obras de reabilitação, num investimento de mais de 100 milhões de euros, informou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

A maior parte do investimento diz respeito à requalificação do troço Espinho - Oliveira de Azeméis, uma empreitada que faz parte do Programa Nacional de Investimentos (PNI2030), com um custo estimado de 75 milhões de euros.

"Este investimento, a desenvolver ao longo da década, visa a requalificação integral da infraestrutura por forma a permitir a redução dos atuais tempos de percurso e a realização de serviços suburbanos diretos à cidade de Oliveira de Azeméis, potenciando a utilização do transporte ferroviária", refere uma nota da IP.

Complementarmente a este investimento, a IP diz que tem vindo a executar "fortes" investimentos na conservação da via-férrea e na melhoria das condições de circulação e segurança na Linha do Vouga.

Segundo a IP, nos próximos anos vão avançar várias empreitadas, tendo em vista a reabilitação da via e reforço das condições de circulação e segurança na Linha do Vouga, num investimento global superior a 30 milhões de euros, com conclusão estimada até 2025.

Uma destas intervenções é a reabilitação do troço entre a Vila da Feira e Oliveira de Azeméis, cujo concurso público foi lançado na semana passada, e que representa um investimento de quatro milhões de euros (custo da empreitada e custo dos materiais a aplicar).

O conjunto de intervenções previstas inclui ainda a renovação do troço entre Espinho e a Vila da Feira (5,7 milhões de euros), a renovação do troço entre Aveiro e Águeda (seis milhões de euros) e a renovação do troço entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga (8,5 milhões de euros).

A IP destaca ainda a concretização do plano de reforço da segurança nos atravessamentos rodoviários na Linha do Vouga, com a automatização de cerca de 60 passagens de nível, com um investimento estimado em seis milhões de euros.

Numa primeira fase, com início previsto em 2022, serão automatizadas 34 passagens de nível, num investimento estimado em 2,9 milhões de euros.

Atualmente, foram já concretizadas intervenções como a beneficiação da superestrutura de via no troço Águeda - Sernada do Vouga, a reabilitação de via na ponte rodoferroviária de Sernada do Vouga e a reabilitação estrutural e de proteção anticorrosiva da Ponte do Águeda.