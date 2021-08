Receitas da Altice Portugal cresceram 7,6% para 1.099 milhões

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A Altice Portugal fechou o primeiro semestre com receitas de 1.099,8 milhões de euros, um aumento de 7,6% face ao período homólogo. Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 1,43% para 417,3 milhões. Em comunicado, a empresa lembra que o contexto social e económico nacional "continua a ressentir-se dos efeitos pandémicos, apesar de se assistir já a alguma recuperação".

"A evolução homóloga das receitas no 2º trimestre de +10,3%, e também no trimestre anterior de +5,1%, mostra já uma maior sustentação nas várias linhas de negócio, beneficiando também do efeito originado pelo confinamento obrigatório no 2º trimestre de 2020, se ter traduzido na inexistência de receita de conteúdos premium desportivos, em resultado da suspensão de competições desportivas, num menor volume de Vendas de Equipamentos, devido ao encerramento das Lojas, e na quebra da receita de roaming, dada a ausência de turismo e a restrição em viajar", pode ler-se no comunicado.

Por outro lado, o "crescimento ininterrupto" nos negócios fixo e móvel, da base de clientes e de serviços da empresa, "impulsionou a trajetória" das receitas.

Nos primeiros seis meses do ano, a Altice Portugal investiu 228,4 milhões, um aumento de 4,7% face ao período homólogo, em resultado da continuação da expansão da cobertura de fibra ótica: são mais 208 mil os lares portugueses abrangidos, elevando o total nacional para 5,8 milhões de casas.

"Apesar de já se sentir em menor escala o efeito da situação pandémica, com a progressiva abertura da economia, a Altice Portugal manteve-se fiel ao compromisso de levar aos seus clientes particulares e empresariais uma conectividade fiável e soluções integradas, que os apoiem ao longo do caminho da transformação digital, elemento que se tornou essencial para ultrapassar as limitações impostas por esta nova realidade", destaca a empresa.