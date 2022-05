Receitas da Altice sobem 11,5% para 612,5 milhões de euros até março

Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal © Paulo Alexandrino/Global Imagens

As receitas totais da Altice Portugal cresceram 11,5% no primeiro trimestre do ano, somando 612,5 milhões de euros, anunciou a empresa esta terça-feira, 17, em comunicado. Os resultados foram impulsionados pelo desempenho positivo dos segmentos de consumo e serviços empresariais.

Também o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 8,7% entre janeiro e março, face a igual período de 2021, totalizando 222 milhões de euros. Este aumento justifica-se, segundo a dona da MEO, não só pelo crescimento da base de subscritores, que impulsionou a receita, mas também devido à "disciplina de controlo dos custos operacionais".

"A evolução homóloga das receitas no primeiro trimestre de 2022 assentou no crescimento dos Negócios Fixo e Móvel, da Base de Clientes e do leque de Serviços da Empresa, impulsionando a trajetória deste indicador e mantendo a tendência de crescimento dos trimestres anteriores", justifica a empresa liderada por Ana Figueiredo.

Entre janeiro e março de 2022, a Altice Portugal totalizou ainda um investimento de 102,9 milhões de euros fruto do reforço da rede móvel, da aposta no 5G e da expansão da rede de fibra ótica, que, segundo a empresa, serve já 6,1 milhões de casas. Contas feitas, a dona da MEO adicionou, nos primeiros três meses do ano, mais 65 mil novas casas em território nacional.

"O reforço da rede móvel impulsionou uma penetração de 4G para 99,8% no trimestre e a aposta na implementação da nova tecnologia 5G é fundamental para garantir a eficácia da estratégia da Altice Portugal, ligando pessoas com a melhor tecnologia disponível, para manter a liderança do setor em Portugal", adianta a operadora.

Transição digital impulsiona segmento de serviços empresariais

As contas positivas do primeiro trimestre concretizaram-se à boleia dos bons números dos dois segmentos da operadora. As receitas no segmento de serviços empresariais - que inclui B2B, Wholesale e as restantes unidades de negócio da Altice Portugal - subiram no primeiro trimestre para 298,6 milhões de euros o que se traduziu numa variação homóloga de mais 22,7% "ou de mais 5,2% excluindo a contribuição da Unisono no 1º trimestre de 2022, empresa adquirida em agosto de 2021".

"O sólido desempenho financeiro do trimestre resultou do processo de transformação do mix das receitas, com fluxo crescente das novas linhas de negócio não-Telco, que representam um peso significativo na estrutura global do segmento", refere a Altice Portugal que atribui os resultados positivos ao sucesso na transição digital e à "fiabilidade e cobertura das redes".

Já as receitas no segmento de consumo cresceram 2,7%, em comparação com o primeiro trimestre de 2021, atingindo os 319,9 milhões de euros. Nos últimos 12 meses, o número de clientes únicos cresceu 0,9%.