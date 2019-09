Receitas da CP no longo curso aumentam 6% para 74 milhões até agosto

As receitas da CP – Comboios de Portugal aumentaram 6% no longo curso entre janeiro e agosto para 74 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado, resultado da subida do número de passageiros transportados, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a CP diz que transportou cerca de 4,3 milhões de passageiros no longo curso (Alfa Pendular e Intercidades) de 01 de janeiro a 31 de agosto, mais 4% do que em igual período do ano passado, dos quais 1,6 milhões utilizaram o serviço Alfa Pendular e 2,7 milhões o serviço Intercidades.

As receitas, por sua vez, foram de cerca de 74 milhões de euros, mais 6% em termos homólogos, indica.

“Só no mês de agosto 2019, viajaram a bordo destes comboios cerca de 644.000 passageiros, um crescimento de 12% comparativamente com o mesmo mês em 2018”, sinaliza a CP.

Para este acréscimo da procura contribuíram ambos os serviços, já que em Alfa Pendular a CP registou 212.000 passageiros (crescimento de 9,5%) e no serviço Intercidades, 432.000 clientes (crescimento 13%).

Este é, de acordo com a empresa, “um crescimento sustentado da procura verificada nos comboios de Longo Curso da CP, que se verifica há cinco anos consecutivos”.