Receitas da Edenred aumentam 26,8% para 557 milhões de euros até março

A Edenred obteve receitas totais de 557 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 26,8% fque no mesmo período de 2022, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a Edenred precisa que as receitas operacionais ascenderam a 519 milhões de euros no primeiro trimestre, que representa um aumento de 21,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

"Este forte desempenho das receitas está em linha com o ritmo de crescimento sustentado registado em 2022, com todas as linhas de negócio e regiões do grupo a avançarem mais uma vez de forma constante nos dois dígitos", indica a Edenred.

A empresa indica que "além disso, no meio de um poder de compra reduzido, uma guerra de talentos e a necessidade de um melhor controlo das despesas da frota, a Edenred continuou a beneficiar do aumento da atratividade das suas soluções".

"Fortalecida por estas tendências, a dinâmica empresarial manteve-se forte no primeiro trimestre entre os clientes novos e existentes de todas as dimensões, que foram conquistados pela vasta gama de soluções inovadoras do Grupo, incluindo a nova, abrangente e totalmente digital Edenred UTA One next, solução de portagem recentemente lançada na Europa", diz a empresa no comunicado.