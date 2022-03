Receitas da LG Portugal sobem 11% em 2021 para 222 milhões de euros

Apresentação da LG no CES 2022 © LG

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Março, 2022 • 10:09

"Em 2021, a LG Portugal registou um crescimento de 11% das vendas face a 2020, alcançando uma receita de 222 milhões de euros", disse à Lusa o novo diretor-geral da subsidiária portuguesa, Aiden Seo, em resposta por escrito a questões enviadas pela agência.

No ano passado, "a área 'home entertainment' aumentou 16% em comparação a 2020, uma tendência acompanhada por 'home appliances', com 15%", acrescentou Aiden Seo, salientando que, paralelamente, o B2B [negócio entre empresas] "superou todas as expectativas, com mais 33%" do que no período anterior.

Sobre as expectativas para este ano, o diretor-geral da LG Portugal referiu que, "na sequência do crescimento sustentado registado há mais de cinco anos", o objetivo "passa por manter este nível de aumento em todas as áreas de negócio, com a meta específica de crescer acima dos dois dígitos".

Aiden Seo salientou que esta estratégia será suportada pelos produtos líderes da marca na área de 'home entertainment' (televisões) e de 'home appliances' (máquinas de lavar e frigoríficos 'side-by-side') e também "por um investimento nas novas linhas de produto de IT (computadores portáteis LG gram) e áudio ('earbuds' Tones Free com estojo de carregamento com raios UV) e também nas soluções B2B".

O segmento 'premium' é também "uma das grandes prioridades da estratégia de 2022", acrescentou, onde se inserem produtos mais 'high-tech'.

No que respeita ao investimento em Portugal, o diretor-geral da LG Portugal apontou que as principais áreas têm passado, "essencialmente, pela comunicação e pelo fortalecimento da operação".

Nos últimos cinco anos "investimos mais de 20 milhões de euros", disse o responsável.

"Do lado da operação, a estratégia de investimento baseia-se, sobretudo, na formação e aposta nas nossas equipas, de forma a conseguirmos reforçar a nossa rede de parceiros, o que tem sido especialmente relevante no apoio à criação de novas áreas de negócio ao longo dos anos", explicou, destacando o "enorme investimento" que a LG Portugal tem feito "nos novos valores através do programa de estágios LG XPlores".

Este programa de estágios "foi criado exclusivamente pela LG Portugal e já tem vindo a ser replicado por outras subsidiárias de todo o mundo", destacou Aiden Seo.

Questionado sobre se tem planos para investir em Portugal nos próximos anos, Aiden Seo salientou que a LG Portugal "é uma subsidiária verdadeiramente relevante, tanto no plano europeu como no plano global da empresa".

Por isso, "continuará a ser uma clara aposta por parte da LG e um alvo de investimentos estratégicos em várias áreas de negócio em linha com os montantes praticados nos últimos anos", acrescentou.

"De forma prática, a sustentabilidade da nossa operação concentrará parte dos nossos investimentos, na medida em que daremos continuidade ao projeto de sensibilização e comunicação sobre a problemática do 'e-waste' [desperdício eletrónico] em Portugal, que temos vindo a desenvolver com a ERP Portugal e com a Novo Verde", sublinhou.

No âmbito desta parceria, "2022 será também um ano dedicado às embalagens, na medida em que faremos um esforço conjunto para as otimizar sob o ponto de vista ambiental".

Atualmente, a LG Portugal emprega, nas diferentes áreas de negócio, cerca de 90 colaboradores.

Sobre o 5G, o diretor-geral salientou que a LG só nesta tecnologia, de acordo com a alemã IPLytics, conta com mais de 4.000 patentes essenciais padrão.

"Mesmo após o anúncio da saída da LG do negócio de 'mobile', estas patentes relacionadas com tecnologias de transmissão de dados 'wireless' [sem fios] continuam a contribuir" para a marca, "tanto na forma de fonte de receitas como caminhos para inovações profundas", referiu.

Por isso, "neste momento, o nosso portefólio e experiência na classe mundial na área do 5G permite-nos estar agora concentrados no 6G e estar na senda das novas descobertas em relação a esta nova tecnologia", apontou Aiden Seo.

Os dois últimos anos, prosseguiu, "revelaram, mais do que nunca, a importância do lar", pelo que a inteligência artificial e a IoT [Internet das Coisas, em que os objetos comunicam entre si] "vão desempenhar um papel ainda mais relevante" no plano de negócios da LG "para os próximos anos, com uma aposta clara no desenvolvimento de soluções integradas e inovadoras que façam, verdadeiramente, a diferença na vida dos consumidores".

Relativamente ao lixo eletrónico, este ano a LG Portugal vai desenvolver "novos projetos associados" a este tema, "alavancando a parceria com a ERP Portugal", sendo que a marca vai participar "nos festivais com ativações associadas à sustentabilidade e à educação ambiental dos consumidores nacionais".

No que respeita aos ciberataques, a LG salienta que a segurança é uma prioridade.

"A verdade é que a segurança é uma prioridade para a LG Portugal, sendo que a empresa tem vindo a ativar importantes medidas já há alguns anos", salientou Aiden Seo, referindo que há dois anos moveram toda a operação para uma 'cloud' [nuvem] interna, "minimizando os dados disponíveis" nos computadores locais.

"Além disso, criámos uma equipa de segurança interna que leva a cabo auditorias mensais para garantir que a nossa política e regras estão a ser cumpridas", disse.

"Temos total consciência que uma grande percentagem de problemas/riscos de segurança vêm de 'dentro', especialmente através de 'cliques' em 'links' ou anexos desconhecidos que permitem que os 'hackers' consigam entrar nos nossos sistemas, comprometendo-os", admitiu.

Por isso, além de todos os sistemas e procedimentos de segurança, "implementámos uma formação obrigatória bianual a todos os nossos colaboradores, de forma a alertarmos, sensibilizarmos e educarmos para estes riscos e fornecermos formas de proceder sempre que detetem algo suspeito".

Aiden Seo, que assumiu recentemente a liderança da LG Portugal, referiu que, "tendo em conta o posicionamento" da subsidiária, "é uma enorme honra e um grande desafio também poder dar continuidade, fortalecer e potenciar o trabalho que o Ruy Gil Conde e que a equipa tem vindo a desenvolver tão bem ao longo dos últimos anos".

Os portugueses "são altamente informados e exigentes, encontrando-se totalmente recetivos à introdução de novas tecnologias e novas formas de interação com os equipamentos", considerou.

"Por essa razão, estou totalmente confiante de que as nossas abordagens estratégicas ao segmento 'premium' e à transformação digital serão efetivamente bem recebidas pelo mercado, potenciando o crescimento sustentado e estratégico da subsidiária e afirmando, mais uma vez, a LG Portugal como um 'best case'" na Europa e no mundo, rematou.