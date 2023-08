Lucro da Mapfre em Portugal e Espanha ascende a 127,7 milhões de euros até junho

Mapfre © Reinaldo Rodrigues/GI

As receitas do grupo Mapfre cresceram 15% no primeiro semestre deste ano. Para o resultado muito contribuiu o negócio da seguradora em Portugal e Espanha, que em conjunto, conseguiu um crescimento de 20%. Diz a empresa que dos 127,7 milhões de euros de resultado líquido na Península Ibérica, o nosso país contribuiu com 5,8 milhões de euros e Espanha com 116,9 milhões de euros.

No entanto, e de forma global, o resultado líquido caiu 6% tendo sido afetado pelo segmento Automóvel e pelo terramoto na Turquia. No final do mês passado, foi estimado um impacto de 104 milhões de euros no resultado líquido, que segundo a empresa afetou "principalmente a Mapfre RE (99 milhões) e, em menor medida, a seguradora local (cinco milhões)".

O mercado Vida e Não Vida da Mapfre cresceu, e os prémios aumentaram 21%, o que significa um resultado de 5513 milhões de euros. "Em Portugal, os prémios cresceram 36%, estando nos 132 milhões de euros", detalha a seguradora, em comunicado. Ainda em território nacional, o negócio Vida conseguiu 1522 milhões de euros (1328 milhões correspondem a Vida Poupança), o que significa um crescimento de 1,7 vezes.

Os prémios Não Vida cresceram 7,7%, sendo que o ramo automóvel ainda está a adaptar-se "ao contexto inflacionista e com base em perfis individuais de risco".

Conforme diz a Mapfre, a carteira deste tipo de seguros, na Península Ibérica, congrega 6,2 milhões de veículos segurados. O que se traduz numa "uma leve redução durante a primeira metade do ano pela aplicação de medidas de seleção de riscos", sendo que o aumento do prémio médio ronda os 6%.

"O potencial da diversificação está a compensar as dificuldades que o ramo automóvel continua a sentir devido à inflação. As medidas para enfrentar a inflação foram adotadas antes e começam a aparecer na evolução do resultado", afirma Antonio Huertas, presidente da Mapfre.

Recorde-se que no primeiro trimestre deste ano, a seguradora contabilizou um lucro de 127,6 milhões de euros, menos 17,4% face a igual período de 2022.

E no total do ano passado, o lucro líquido da Mapfre foi de 642,1 milhões de euros, menos 16,1% do que em 2021. Um resultado que a empresa atribuiu ao impacto das altas taxas de inflação, bem como ao aumento dos acidentes automóveis e catástrofes.